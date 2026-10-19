La Guardia Civil detiene a 11 narcos e incauta casi dos millones de euros en droga en Toledo

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil ha detenido este lunes a 11 individuos pertenecientes a una banda de narcotráfico en Alcaudete de la Jara (Toledo). Los investigadores han incautado sustancias estupefacientes con valor de 1,7 millones de euros. Esta cantidad podría haberse quintuplicado de haberse distribuido en el mercado negro europeo. La operación, denominada Alcahuete Verde, buscaba frenar el cultivo y elaboración de marihuana en viviendas, el tráfico de drogas y el robo con fuerza en las cosas realizado por parte del grupo delincuente.

De igual manera, los agentes han encontrado 2.630 plantas de cannabis, 4 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío, hachís y cocaína, además de diversas armas de fuego (carabina y avancarga), armas blancas y una motocicleta robada y localizada en Cáceres. Se han realizado también hasta seis entradas y registros domiciliarios, más otro en una caseta de aperos, en Alcaudete de la Jara. Asimismo, algunas de las plantaciones indoor disponían de un sistema de ocultación para entrar al sótano, en el que se encontraban las propias plantaciones.

Los individuos también contaban con puntos de menudeo de sustancias estupefacientes, que eran supervisados por una organización criminal cercana dedicada al tráfico de drogas. Sumado a todo ello, el EDOA ha extraído 3.240 euros en efectivo y material del cultivo y elaboración, por lo que la suma asciende a un valor de 250.000 euros aproximadamente. De esta manera, la Guardia Civil ha erradicado la inseguridad de los vecinos del municipio y ha restaurado la tranquilidad social.

A los detenidos se les asignan los siguientes delitos: pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, seis contra la salud pública por la elaboración y cultivo de drogas, siete de defraudación de fluido eléctrico y tres de robo con fuerza en las cosas. El Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza 3, de Talavera de la Reina (Toledo) ya cuenta con las diligencias policiales tras la detención de los 11 narcotraficantes.