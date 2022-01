Al menos 22 personas han muerto a consecuencia de las fuertes nevadas que han aislado a miles de personas que visitaban una estación de montaña en el norte de Pakistán. Los fallecidos quedaron atrapados en sus vehículos en medio del temporal.

Un portavoz de la policía en la zona ha explicado que la mayoría de los fallecidos no ha muerto por el frío, sino por poner la calefacción del coche y dormirse. «El humo del calefactor fue lo que los mató», ha relatado el agente Raja Rasheed en declaraciones a la cadena Geo TV.

Entre los fallecidos hay nueve niños, según ha confirmado la oficina de Rescate de la ciudad de Murree, donde ha ocurrido la tragedia, y que ahora mismo se encuentra bajo una declaración oficial de catástrofe, según informa el diario paquistaní ‘Dawn’.

La localidad está completamente colapsada por las nevadas en un momento en que decenas de miles de personas decidieron visitar la zona para saludar la llegada de la nieve. Hasta 100.000 vehículos habían llegado a Murree durante los últimos días, donde los hoteles están a plena capacidad y muchos visitantes se vieron obligados a dormir en sus coches.

Shocked & upset at tragic deaths of tourists on road to Murree. Unprecedented snowfall & rush of ppl proceeding without checking weather conditions caught district admin unprepared. Have ordered inquiry & putting in place strong regulation to ensure prevention of such tragedies.

