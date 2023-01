«Los niños no llegaron al vertedero por casualidad», así de tajante se ha mostrado Juan José Cortés, portavoz de las familias de los primos desaparecidos en Toledo. Cortés se ha pronunciado de esta forma durante la concentración que esta tarde ha tenido lugar en el distrito madrileño de Vallecas para pedir más medios en la búsqueda del menor de los dos primos que sigue desaparecido. La familia de las víctimas pide una investigación más profunda de los hechos, rechaza la hipótesis policial del accidente, cree que alguien mató a los menores y denuncia descoordinación en la investigación.

Decenas de personas y representantes de asociaciones gitanas de varios puntos de España han recorrido esta tarde el paseo Federico García Lorca de Vallecas reclamando más medios para la búsqueda del pequeño Ángel de 11 años en el vertedero de Toledo. Es el menor de los primos desaparecidos.

Los concentrados, entre los que se hallaban familiares tanto de Ángel como de Fernando, el mayor de los primos desaparecidos que fue hallado hace días en el basurero toledano, han recorrido unas decenas de metros hasta la puerta del colegio donde estudiaba el pequeño Ángel. Una vez ante las puertas del centro educativo han leído un manifiesto en el que se reclamaban más medios personales y humanos para la búsqueda del cuerpo del pequeño en el vertedero de Toledo donde ya encontraron el cadáver de su primo Fernando de 17 años.

El acto ha finalizado con una suelta de globos en memoria de los dos primos desaparecidos y unas declaraciones de varios portavoces de colectivos gitanos, además de Juan José Cortés en calidad de portavoz de las familias.

Cortés no ha ahorrado críticas al Ministerio de Interior con cuyo titular han solicitado una reunión urgente para tratar el tema. Ha denunciado una gran descoordinación policial en los primeros días de la desaparición de los dos primos en Madrid hasta el hallazgo semanas después del mayor de los dos primos en el vertedero de Toledo. «Entendemos que en un principio ha habido descoordinación en la investigación y también entendemos de la complejidad del caso, pero también sabemos que se pueden poner más medios humanos y materiales, y no sabemos si no se hace por temas burocráticos o por dejadez de funciones».

«También queremos pedir justicia y saber lo que ha pasado», matizó Cortés que a preguntas de OKDIARIO ha respondido que «la familia no cree en la hipótesis policial de que los niños murieron por accidente y fueron a parar al vertedero, no hay datos que nos lleven en la dirección de que fue un accidente. Sólo hay una autopsia y un cuerpo, lo demás tiene que investigarlo la Policía, los niños no llegaron al vertedero por casualidad, tiene que haber un motivo y esas son las grandes preguntas de esta investigación».

Fernando y Ángel desaparecieron el 10 de diciembre de 2022, en el Híper-Usera de la calle General Ricardos de Madrid, mientras el padre de uno de ellos estaba en una lavandería cercana. Las cámaras del supermercado les grabaron abandonando el establecimiento.

La Policía averiguó que en las siguientes 24 horas los dos menores estaban con vida, ya que un testigo los avistó en Toledo y las cámaras de seguridad de un centro de transporte habían grabado a los dos chicos llegando a la ciudad de forma voluntaria, ellos solos, y en buen estado.

No era la primera vez que Fernando, el mayor de los dos primos, viajaba a Toledo para visitar a una antigua novia, y su familia cree que eso precisamente es lo que sucedió antes de que se les perdiera el rastro hasta que el 15 de diciembre un operario del vertedero de Toledo halló en una cinta transportadora el cadáver del mayor de los dos primos. El cuerpo no fue identificado oficialmente hasta el día 21 de diciembre, y se hizo gracias al cotejo necrodactilar. La autopsia no ha encontrado rastros de violencia en el cuerpo del menor, salvo los daños producidos durante el proceso de transporte y tratamiento de los residuos. Sin embargo, el entorno de las víctimas señala a la familia de la ex novia del mayor de los primos y pide que se investigue en profundidad la participación de terceras personas en el supuesto crimen de los dos menores.