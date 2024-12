La denuncia de Aída Nízar contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual ya tiene juzgado: a partir de ahora el caso se investigará en el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella se inhibiera al de Barcelona ya que fue en Cataluña donde supuestamente sucedieron los hechos.

Fue a finales de noviembre, cuando la juez de Marbella ordenó abrir diligencias tras recibir el atestado policial de la Policía Nacional con la denuncia de la reportera Aída Nízar contra el ex diputado de Sumar Íñigo Errejón. A la vez, desde Marbella se trasladaba la causa a Barcelona, mientras Nízar manifestaba que confiaba en la justicia a pesar de los problemas que le está acarreando su denuncia: «Estoy soportando mucha presión pero estoy fuerte y no voy a rendirme», ha dicho a OKDIARIO.

«No me voy a rendir porque tengo el mejor equipo jurídico con Jesús Bernardo Sáez Gálvez y un equipo de procuradores que se está dejando la piel y una familia y amigos que me apoyan con toda la verdad», afirma la reportera, que se felicita por fin ante la asunción del caso por parte del Juzgado número 11 de Barcelona.

«Humillada, vejada y baboseada»

Aída Nízar denunció a Íñigo Errejón por agresión sexual el día 28 de octubre, poco después de que se hiciera pública la denuncia de la presentadora Elisa Moliá contra el ex parlamentario de Sumar. «Errejón me hizo sentir humillada, vejada, baboseada y repugnada», así describe la reportera en la denuncia su encuentro con el ex portavoz parlamentario de Sumar durante un acto político.

«Me dio un fuerte azote en las nalgas y luego me amenazó», explicaba Nízar. Todo ello en público y ante Ada Colau, Xavier Domènech y otros políticos, según la denuncia de Aída ante la Policía, la segunda contra Errejón, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Ampliación de la denuncia contra Errejón

Unos días después, Nízar regresó a la comisaría de Marbella para ampliar su denuncia contra Íñigo Errejón y explicar que «los hechos ocurridos el día 24 de mayo de 2015 tuvieron lugar en Barcelona (y no en Madrid)».

Según Aída, «en su denuncia tuvo ese lapsus de localización debido al enorme transcurso de los años, si bien continúa corroborando que acudió al acto de la Universidad Complutense de Madrid, allí no ocurrieron los hechos narrados, sino en Barcelona, donde se celebró el mismo acto con el mismo contenido y título ‘Tiempos de cambio, tiempos constituyentes’». Según la denunciante, el lapsus está motivado porque el contenido en catalán y los organizadores de los mítines eran los mismos, Xavier Domènech y Ada Colau.

El testigo que apoya a Aída contra Errejón

En el atestado de la Policía que arranca con la denuncia de Aída contra Errejón también figura un testigo de referencia, no directo, que corrobora el relato de la reportera. El testigo ha confirmado a la Policía que Aída Nízar le contó en el año 2015 que había sido víctima de una agresión sexual.

En la declaración ante los agentes a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el jefe de la revista en la que trabajaba Aída Nízar en mayo del año 2015, confirma que el día de los hechos la reportera le contó indignada que habían abusado sexualmente de ella durante un acto político. Sin embargo, Aída Nízar, no le dijo que el agresor fue Íñigo Errejón: «Me contó que un personaje se abalanzó sobre ella e intentó propasarse, pero no me dijo la identidad de esta persona, ni en ese momento ni posteriormente».