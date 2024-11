Después de confesar que mató a un hombre que había conocido por internet y que luego descuartizó y quemó su cadáver repartiendo sus restos en macetas, Cristina ha sido condenada a ocho años de cárcel por la Audiencia Provincial de Orense. El Tribunal rebaja la pena por los trastornos psíquicos que sufre la acusada y su confesión ante el Jurado Popular: «La acusada sufre «un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno obsesivo compulsivo y un trastorno de la personalidad, existiendo una limitación moderada de la voluntad en relación con la muerte de la que se le acusa, no así con la posterior manipulación y desaparición del cadáver». De esta forma, la acusada ha visto reducida su pena de una petición de 18 años de prisión a 8 años de cárcel.

La condenada por el asesinato del hombre, vecino de Barcelona, reconoció los hechos ante el tribunal de jurado constituido en la Audiencia Provincial de Orense. La acusada del crimen llegó a confesar que le dio pastillas al hombre y una vez no podía defenderse, le asfixió con una almohada. Luego descuartizó su cuerpo y lo repartió por el bosque. Cuando la detuvieron le contó a la Guardia Civil que el hombre, al que había conocido en redes sociales poco antes, «le caía mal».

Ella misma relató a preguntas del la fiscalía que conoció al varón chateando a través de internet y, tras hablar «un mes o dos», ambos acordaron que el hombre se trasladase a la residencia de la condenada para pasar unos días y conocerse en persona.

Troceó el cadáver con una pala

El hombre tomó un vuelo desde Barcelona (él residía en Castelldefels) hasta Vigo, donde la acusada lo recogió para trasladarlo a su vivienda en una aldea del municipio orensano de Cortegada. Allí la pareja convivió un par de días, pero según el relato de la mujer tenían «muchas discusiones».

La declaración de la acusada ante el fiscal no se prolongó más de tres minutos, durante la que reconoció como acabó con su víctima: «Le di pastillas y lo asfixié», explicó, antes de responder con un «sí» a la pregunta de si lo había hecho con una almohada.

Igualmente, a preguntas de la Fiscalía, la autora del crimen de Cortegada confesó que carbonizó el cuerpo rociándolo con gasolina y prendiéndole fuego, y que lo troceó con una pala, antes de meter los restos en una bolsa y tirarlos «al bosque», contó ante el Tribunal.

Participó en la búsqueda de la víctima

La autora del crimen llegó a participar en las tareas de búsqueda de su víctima, y finalmente se vino abajo y le confesó al médico del pueblo que el hombre «había muerto mientras dormía» y ella, asustada, sólo acertó a quemar su cuerpo, descuartizarlo y repartir sus trozos por el monte.

Durante el juicio, la condenada no desveló cuál fue el motivo del crimen. Sin embargo, ante la juez de instrucción y la Guardia Civil sí que confesó en el momento de su detención que mató al hombre porque «se había enamorado de ella» y ella no le correspondía y le molestaba su presencia. «No me gustaba», llegó a decirle a los guardias que hallaron restos carbonizados de la víctima en macetas que tenía en su jardín.