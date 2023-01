La Policía busca a un joven que publicó en las redes la muerte de Milena antes de que encontraran el cadáver de la chica en Madrid. El hombre, de unos 25 años, publicó en su perfil en redes sociales comentarios lamentando la muerte de Milena a manos del que posteriormente se cree que es su asesino. El problema es que el joven publicó esos comentarios dos días antes de que la Policía encontrara el cuerpo de Milena dentro de una habitación cerrada con un candado en la vivienda de su presunto asesino.

Además, en un caso que cada vez se complica más, los comentarios de este joven dejan claro que conocía a Milena pero también a su supuesto asesino, Alfonso B.

Semejante descubrimiento por parte de la familia de Milena ha desencadenado la petición inmediata al juzgado que investiga el caso para que se encuentre a ese joven y se le tome declaración. Milena desapareció el 22 de noviembre, el 26 del mismo mes se halló a su presunto asesino ahorcado en su vivienda y el día 28 la Policía conectó al ahorcado con Milena, regresaron al mismo piso y encontraron el cadáver de la chica dentro de una habitación cerrada con un candado que no habían registrado cuando dos días antes acudieron a investigar el ahorcamiento.

Dicho joven, destaca la familia de Milena a partir del sumario del caso, es el mismo que el 24 de noviembre, cuatro días antes de conocerse la muerte de Milena, había publicado un vídeo en el que dice «Yo le tenía un cariño impresionante a Milena, después me entero de esa noticia y el mundo se me ha caído. He pasado toda la tarde llorando por impotencia, por no haber estado ahí para decirle no subas, no subas, no vayas». También ha publicado que «la persona que lo haya hecho se ha ganado el infierno». Hay que reseñar que ese día, 24 de noviembre, no se sabía que Milena hubiera sido asesinada, ni las condiciones de su asesinato, ni que había subido con algún hombre a un piso.

En la actualidad, el joven sigue publicando en las redes vídeos con canciones compuestas para la fallecida. También otros en los que afirma que Milena era su mejor amiga o su hermana pequeña, culpándose de «no haberle salvado la vida, por no impedir que subiera con ese hombre». Llega a decir «me arrepiento, me arrepiento tanto» e incluso manifiesta sus deseos de quitarse la vida tras la muerte de Milena.