Una planta de reciclaje biogás de Oxford en Reino Unido ha registrado una explosión tras el impacto de un rayo que, según los testigos, ha provocado una bola de fuego tras el estallido en la planta Severn Trent Green Power de Cassington, al norte de la ciudad.

La citada empresa ha informado que el impacto provocó la explosión de uno de sus tanques de biogás alrededor de las 19:20, hora local, tras la caída de un rayo en esta zona de Oxford.

Afortunadamente, no ha habido heridos y el personal de la planta ha colaborado con los servicios de emergencia para proteger las instalaciones. Los servicios de emergencia han llegado rápidamente.

Por su parte, los residentes de la zona han informado de cortes de electricidad en Witney, Burford, Chipping Norton y Milton-under-Wychwood.

Varios ciudadanos preocupados y atónitos ante la iluminación del cielo nocturno recurrieron a sus perfiles en redes sociales para expresar su asombro por el impactante e inesperado fenómeno: «¿Alguien más en Oxford ha visto esa bola de fuego?».

Uno de ellos, que circulaba en su vehículo mientras ocurría todo, ha compartido el vídeo que muestra cómo lo ha vivido desde su coche.

BREAKING: Residents have reported power outages in multiple towns of England after massive explosion near Oxfordpic.twitter.com/ob4iCA6Tj4

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 2, 2023