Rosa Peral, condenada a 25 años de cárcel junto a su amante, por el asesinato de su pareja ha visto como se admite a trámite su demanda de 30 millones de euros contra la plataforma Netflix. La demanda presentada por la vía civil se dirige contra Netflix y la productora de la serie El cuerpo en llamas, Arcadia Motion Pictures, por una presunta vulneración del derecho al honor.

La demanda millonaria parte del cálculo de que hasta mayo de este año se habían visto 26,6 millones de horas de la serie en todo el mundo, así que Rosa Peral reclama para su hija 1 euro por cada hora reproducida y 10 céntimos para la propia Peral por vulneración de su derecho al honor dada la imagen negativa que la serie proyecta de ella como madre. También pide una rectificación que aclare que la serie no cumple con la realidad de lo que ocurrió y especialmente con el papel de su hija.

Antes de la emisión de la serie, en agosto de 2023, Peral pidió visionarla alegando que no se le había informado de su realización. Sin embargo, el 4 de septiembre, Netflix publicó el vídeo promocional de la serie en el que aparecía el personaje que representa a la hija de Rosa Peral en situaciones que no son reales según la demandante y dando a entender al espectador que la declaración de la menor en el juicio, algo que no sucedió, fue una prueba de cargo para condenar a su madre.

El juzgado de Vilanova i la Geltrú, rechazó la demanda de Rosa Peral para suspender el estreno de la serie por no haber presentado un depósito requerido.La abogada de la ex policía recurrió alegando que no tenía dineor para el depósito porque esta en prisión y además debe pagar la indemnización por el crimen.

La Audiencia terminó respaldando a Rosa Peral en su recurso y ahora el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vilanova i la Geltrú ha aceptado la demanda contra Netflix y Arcadia. Lo siguiente es que las partes presenten sus razones al juez y este decidirá si la demanda sigue adelante.

La historia real del crimen

La truculenta historia real que ha inspirado El cuerpo en llamas, la serie española de Netflix, supera con creces la ficción. Los periodistas bautizaron el caso como el crimen de la guardia urbana, una historia verídica salpicada de mentiras, sexo y armas, dentro del cuerpo policial de la ciudad de Barcelona, que terminó con un policía asesinado y 25 años de cárcel para cada uno de los policías asesinos.

El caso arrancó en con el hallazgo del cadáver de Pedro Rodríguez, un policía de la Guardia Urbana de Barcelona, en el maletero de un coche calcinado en el pantano de Foix el 4 de mayo de 2017. Meses después, los investigadores de los Mossos d’Esquadra descubrieron el triángulo amoroso que mantenían la víctima, su pareja Rosa Peral y el amante de ella, Albert López. Los tres, agentes del mismo cuerpo policial.

Los Mossos tardaron poco más de una semana en detener a los policías Rosa y Albert. Sus teléfonos móviles les delataron: Rosa y Albert hablaron por teléfono, con una tarjeta prepago, la noche del crimen, y a partir de ahí durmieron juntos en la casa en la que vivía Rosa y sus dos hijas con la víctima, hasta que se descubrió el cadáver.

Las niñas fueron las únicas testigos del crimen y lo que vieron se lo contaron a la actual pareja del ex marido de Rosa y ésta a la Policía. Las menores, siempre según la mujer del ex marido de Rosa, vieron discutir a su madre con Pedro, luego vieron a Rosa bajarlo por las escaleras medio drogado. Finalmente, observaron a su madre llena de sangre. La autopsia de los restos señaló que probablemente fue estrangulado, y los investigadores sospechan que antes lo envenenaron.

Rosa y Albert, cuenta la sentencia del crimen de la guardia urbana, metieron el cadáver de Pedro en el maletero de su propio coche y lo quemaron junto al pantano de Foix tras intentar descuartizar el cuerpo. Un vecino escuchó una motosierra y los Mossos encontraron manchas de sangre en una pared recién repintada y en el suelo del sótano de la casa. El sofá del salón desapareció. La investigación descubrió que tras el crimen la pareja estuvo buscando en internet cómo deshacerse del mueble.

Los Mossos d’Esquadra descubrieron ésto y mucho más, deteniendo a Rosa y Albert diez días después del crimen. Ambos admitieron su participación en los hechos y en el viaje al pantano para quemar el cuerpo de Pedro pero cada uno le echó la culpa al otro del crimen sin confesar la verdad de cómo murió Pedro. Ambos terminaron condenados.

Los dos amantes nunca explicaron el móvil del crimen. Los investigadores tienen varias hipótesis. La principal es que Pedro había descubierto la enésima infidelidad de Rosa con Albert, esa noche iba a abandonarla y discutieron. La otra hipótesis se resume en que Albert, sólo o de acuerdo con Rosa, quería matar a Pedro para convivir con la mujer.

La tercera hipótesis sobre el crimen de la guardia urbana todavía es más truculenta. Los Mossos no descartan que Pedro hubiera amenazado a Rosa con desvelar el secreto que la mujer compartía con Albert. Barajan la posibilidad de que ambos, cuando patrullaban juntos en el año 2014 en Montjuic, empujaran a un mantero que murió al caer por un terraplén. Un caso, éste último, que aún se investiga.