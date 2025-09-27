Vuelve el verano a España y Roberto Brasero confirma lo que nadie esperaba: «Sábado de…»

Roberto Brasero confirma lo que nadie esperaba, este sábado puede acabar siendo el que nos recuerde la llegada de un verano en el que todo puede ser posible. Con una serie de detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Un giro radical que se convertirá en un plus de buenas sensaciones y que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Estamos pendientes de un cielo que nos dará más de una sorpresa que puede ser clave.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que nos sumergirá en lo peor de estas jornadas que quizás hasta ahora no hubiéramos ni tenido en cuenta. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. El verano parece que se resistirá a marcharse del todo, en especial en estos días en los que quizás veremos llegar un giro radical en estos días que tenemos por delante. Roberto Brasero confirma lo que nadie esperaba.

El verano vuelve a España

Aunque ha costado de que se marchará y quizás nos ha dado algo de pena, no debemos darlo por acabado. Si no más bien todo lo contrario, en estas próximas horas, vamos a tener por delante determinadas situaciones que pueden ser las que nos afectarán de lleno.

Es hora de vivir algunas situaciones del todo inesperadas que, sin duda alguna, pueden darnos más de una alegría inesperada, si tenemos en consideración lo que puede pasar en estas horas. Estaremos pendientes de algunas situaciones que pueden acabar marcando estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener.

Estas temperaturas que en días pasados nos han dado más de una sorpresa del todo inesperada. Estaremos muy pendientes de un termómetro que no deja de subir y lo hace de tal forma que nos sumergirá en lo peor de una estación del año que parece que nos guardará más de una sorpresa.

Estamos pendientes de una situación que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos haga cambiar de planes o disfrutar de ellos de otra manera. La previsión del tiempo de Roberto Brasero no tiene dudas de lo que está a punto de pasar en estos días.

Roberto Brasero confirma lo que nadie esperaba para este sábado

Este sábado será mejor que no nos alejemos por completo de una serie de elementos que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar marcando estos días de temporada que hasta la fecha no sabíamos.

Tal y como nos explican estos expertos: «Puedes llamarlo veranillo o puedes llamarlo ‘veroño’ pero habrás comprobado ya cómo han subido las temperaturas este viernes. Este sábado seguirán subiendo y la noche del sábado al domingo será muy distinta a las que hemos tenido esta semana: sin rastros de las heladas y casi ni de frío. Predominarán los vientos de componente sur y eso significa temperaturas en ascenso.

Este viernes será una jornada tranquila, aunque con algunos chubascos en Baleares y Cataluña, con tendencia a ir desapareciendo. Las temperaturas ya están siendo más altas que en días previos, superándose los 32° en el valle del Guadalquivir. El sábado se acercará la borrasca ex Gabrielle y provocará lluvias en Galicia, a partir de la tarde, con rachas fuertes del viento en el litoral de esta comunidad. En el resto de España no habrá precipitaciones, aunque podrá aumentar la nubosidad por el oeste peninsular. Subirán las temperaturas, especialmente en el norte por la llegada de esos vientos de componente sur: alcanzaremos 25° en el cantábrico y hasta 29º en Bilbao, y los 32º o incluso hasta 34° en el valle del Guadalquivir e interior de las comunidades mediterráneas. Y todo ello con mucho sol: sábado de veranillo».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Meteorológicamente va a ser lo más significativo del fin de semana: la llegada de los restos del Huracán Gabrielle. Ya podemos confirmar que ha perdido fuerza tras pasar por el archipiélago de las Azores y es ahora un ciclón post tropical y aquí llegará como borrasca, cuyo nombre oficial es Ex-Gabrielle. Esta borrasca provocará rachas de viento muy fuerte y lluvias abundantes, sobre todo en zonas del oeste de la península durante el domingo. Está previsto que la borrasca ex Gabriel entre por Lisboa, afectando al suroeste peninsular. Hay incertidumbre sobre su trayectoria ya que parece que se va a debilitar con respecto a días previos. Hay posibilidad de lluvias este día, sobre todo en Extremadura y Andalucía occidental, donde las cantidades acumuladas podrían llegar a ser significativas, aunque sin llegar a ser demasiado preocupantes. Ahora mismo los avisos que hay activados son de nivel amarillo para las provincias de Huelva y Sevilla. Por otro lado, también podría llover el domingo con algunas tormentas en Tarragona, Castellón y el este de Aragón, sin descartarlas en el resto del noreste peninsular. Cambiará a norte el viento en el Cantábrico oriental con la consiguiente acumulación de nubes y descenso de las temperaturas en esa zona de España. Bajarán también en el noreste por las tormentas, y en el suroeste por la llegada de las lluvias, pero en el resto de España no deberían variar, con un amanecer templado y una cálida tarde dominical. En Canarias régimen de alisios, con nubes en el norte de las islas de mayor relieve y en Lanzarote y Fuerteventura. Con posibilidad de algunas lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas».