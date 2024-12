El verdadero motivo por el que Cristina Pedroche tiene geolocalizado a Daviz Muñoz

Sí, la presentadora tiene controlado a su marido, pero por un buen motivo. Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche son una de las parejas más queridas de España. Desde que contrajeron matrimonio en 2015, su relación ha estado marcada por varios revuelos que les han convertido en rostros muy presentes en los medios. A lo largo de los años han compartido con sus seguidores momentos únicos que abarcan desde anécdotas divertidas hasta hitos tan significativos como el nacimiento de su hija Laia en 2023.

En las últimas horas un detalle curioso sobre su dinámica de pareja salió a la luz, generando un gran revuelo. Durante una entrevista en el programa ‘Herrera en COPE’, Dabiz ha reconocido que Cristina utiliza una aplicación para rastrear su ubicación en tiempo real. Este atrevimiento, lejos de generar controversia, mostró una cara entrañablede su relación, donde la tecnología actúa como un aliado para sortear las complicaciones de sus apretadas agendas. El cocinero, consciente de que sus declaraciones iban a generar confusión, dio explicaciones para que todo el mundo sepa la verdad.

Dabiz Muñoz abordó el tema con humor durante su intervención en la radio. «Sí, Cristina me tiene geolocalizado», confesó entre risas, aclarando que esta herramienta no responde a un asunto de control, sino a la necesidad de coordinar sus exigentes rutinas. «Llego tarde a todos los sitios y muchas veces mi equipo me pregunta dónde estoy. Si no tengo el teléfono a mano o estoy ocupado, Cristina se convierte en mi comodín de la llamada», ha declarado con total naturalidad.

El chef también reconoció que su tendencia a perderse o retrasarse ha sido un motivo recurrente de bromas en su entorno. «Es muy útil para nosotros, porque ella sabe que yo soy un desastre organizándome fuera de la cocina. La aplicación nos permite mantener la calma y evitar que cualquier despiste se convierta en un problema mayor».

Cristina Pedroche, el gran apoyo de Daviz Muñoz

Dabiz Muñoz también se tomó un momento para reflexionar sobre el equilibrio entre su vida profesional y personal. Con una agenda que le lleva a estar constantemente viajando y supervisando sus proyectos culinarios, admitió que Pedroche es un pilar fundamental en su vida. Según cuenta, la presentadora se organiza perfectamente para que a la pequeña de la casa no le falte de nada.

En este sentido, el empresario expresó su admiración por la capacidad de su mujer para gestionar su propia carrera y al mismo tiempo ser un punto de apoyo constante. Hay que recordar que Pedroche tiene una infinidad de proyectos en mente, de hecho es una de las reinas del Fin de Año, pero para ella lo primero es su hija.

Desde el nacimiento de Laia, ambos han compartido algunos destellos de su experiencia como padres, siempre desde una perspectiva cercana. Dabiz reveló que su hija ya ha comenzado a decir sus primeras palabras, un hecho que lo ha llenado de emoción. «Es un cambio radical, pero también maravilloso. Laia nos ha enseñado a disfrutar de las pequeñas cosas, y aunque no siempre tengo todo el tiempo que quisiera para estar con ella, intento aprovechar cada instante al máximo», declara durante su última aparición pública.

La nueva vida de Cristina Pedroche

Cristina ha mostrado cómo compagina su papel de madre con su trabajo en programas como ‘Zapeando’. Fue precisamente en este espacio de La Sexta donde la presentadora hizo la primera referencia a la aplicación de geolocalización, afirmando entre risas que Dabiz «se pierde todo el rato».

En la misma entrevista en COPE, Dabiz también habló sobre cómo su personalidad obsesiva afecta tanto su vida profesional como personal. «Soy una persona obsesiva diagnosticada. Todo lo que hago tiene que ser perfecto y eso me genera mucho estrés,» confesó. Esta actitud se refleja especialmente en su restaurante insignia, DiverXO, donde asegura que nunca logra disfrutar plenamente de las comidas. «Para mí, DiverXO es el peor restaurante del mundo porque siempre estoy pensando en cómo mejorarlo. Es un lugar que amo, pero que no me deja relajarme».

Afortunadamente cuenta con el apoyo de Cristina Pedroche. En la nueva vida de la presentadora también hay espacio para preocuparse por su marido. Es consciente del problema que padece y en su momento le recomendó que se pusiera en manos de profesionales.

¿Cuál es la clave del éxito de Dabiz?

La obsesión de Dabiz también es la razón de su éxito. Como uno de los chefs más reconocidos a nivel mundial, ha conseguido redefinir la alta cocina con su estilo innovador y transgresor. A pesar de los retos que esto supone, Cristina Pedroche ha sido una pieza clave para ayudarle a mantener el equilibrio entre su pasión por la gastronomía y su vida personal.

Todo esto se ve muy bien en Netflix, durante un documental que el matrimonio ha grabado para explicar bien qué significa el universo XO. Tienen restaurantes, locales, hacen turrones, roscones, hamburguesas y una larga lista de iniciativas que, de no ser por el espíritu perfeccionista de Dabiz hubieran caído en saco roto.