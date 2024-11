La dura confesión de Cristina Pedroche sobre Dabiz Muñoz: «Es una persona infeliz»

Cristina Pedroche ha hecho una revelación que ha dejado a muchos sorprendidos. Durante su participación en el pódcast ‘La fórmula del éxito’ de Uri Sabat, ha hablado abiertamente sobre la personalidad de su marido, el chef Dabiz Muñoz. En un relato tan honesto como impactante, describió a su pareja como alguien que lucha constantemente con una insatisfacción personal, incluso en los momentos más brillantes de su carrera.

A lo largo de la conversación, Pedroche explicó que, aunque ella misma se considera perfeccionista, el nivel de exigencia de Dabiz Muñoz está en otra dimensión. «Él lleva el perfeccionismo al extremo, tanto que muchas veces le roba la posibilidad de disfrutar del presente», confesó. Según cuenta, su marido solo encuentra breves momentos de felicidad en situaciones específicas: «Cuando termina de correr, cuando está bañando a nuestra hija o cuando estamos en un restaurante especial». Para la presentadora, esto es un reflejo de una lucha interna constante. «Es una persona infeliz por naturaleza, y eso, a veces, me duele».

La preocupación de Cristina Pedroche

La colaboradora no oculta su preocupación por la forma en que este perfeccionismo impacta en la vida de ambos. «Yo intento, todos los días, recordarle lo increíble que es, lo afortunado que debería sentirse por lo que ha construido, pero parece que a él le gusta vivir en su tormenta. Es un hombre que siempre está buscando más, como si lo que ya tiene nunca fuera suficiente», señala con cierta resignación.

Para Cristina, el lema de Dabiz, «vanguardia o morir», es un claro reflejo de su manera de afrontar la vida. Sin embargo, cree que esta mentalidad también tiene su lado oscuro. «Es una filosofía que lo lleva al límite constantemente. Yo le digo: ‘Llevas muriéndote muchos años y también hay que vivir’. Creo que es importante encontrar un equilibrio, disfrutar de lo que has conseguido y no siempre estar pensando en lo próximo».

A pesar de todo, Cristina reconoció que, aunque Dabiz no pasa tanto tiempo con su hija como ella quisiera, no lo hace por falta de interés o amor. «Él es un padrazo, pero es cierto que DiverXO es su vida. Sacrifica muchas cosas por su restaurante, pero lo hace porque siente que su obra necesita esa dedicación extrema. Me gustaría que encontrara más tiempo para refugiarse en su familia, pero entiendo que es su manera de ser».

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están muy unidos

Pedroche también ha hablado de cómo han conseguido formar un equipo sólido pese a las diferencias. «Soy un poco madre de Dabiz en ciertos aspectos. Intento enseñarle a disfrutar de las pequeñas cosas, a valorar los momentos en familia. Poco a poco, lo está logrando, aunque de manera egoísta me gustaría que avanzara más rápido». A pesar de estos desafíos, la presentadora subrayó que su relación con el chef es sólida y llena de respeto mutuo.

Ha destacado el papel que juega en el éxito de su marido, no solo como esposa, sino como socia de su restaurante. «Él confía en mí para delegar ciertas tareas y juntos hemos conseguido mantener la excelencia en DiverXO. Sin embargo, también entiendo que sin él las cosas no serían lo mismo. Tiene una capacidad única para ver posibilidades donde otros no ven nada», afirma con orgullo.

Laia, el motor del matrimonio

La llegada de su hija Laia, nacida el 14 de julio de 2023, marcó un punto de inflexión en la relación de la pareja. Según Cristina, ser padres ha cambiado sus perspectivas, especialmente la suya. «Ahora mismo estoy en modo madre total. No es que necesite más a la niña, es que ella me necesita más a mí. Y Dabiz lo entiende perfectamente. Nunca me sentiría presionada a cambiar mis prioridades porque sé que él respeta mi etapa actual», asegura.

Aunque sus rutinas han cambiado drásticamente, Cristina y Dabiz siguen buscando momentos para mantener viva la chispa de su relación. «Los sábados hacemos una escapada rápida para cenar juntos mientras mis padres se quedan con la niña. No es mucho, pero ahora mismo es suficiente para los dos», comenta.

A pesar de los retos, Pedroche no ha dejado de elogiar a su marido, describiéndolo como una fuente de inspiración constante. «Es difícil estar con alguien tan perfeccionista, pero también es increíble ver cómo transforma cada reto en una obra maestra. Su capacidad para innovar es incomparable y eso es algo que admiro profundamente», confiesa al respecto.

«Sé que nunca será completamente feliz»

Cristina también reconoció que su papel en la relación implica recordarle a Dabiz que el éxito no lo es todo. «Él siempre está pensando en el futuro, en lo que viene después. Yo intento traerlo al presente, mostrarle lo que ya ha logrado, pero es una lucha constante», explica.

Con una década juntos, Cristina y Dabiz han construido una relación que, aunque no está exenta de dificultades, se basa en un amor profundo y un respeto mutuo. Para la presentadora, la clave está en aceptar a su pareja tal y como es, sin dejar de impulsarlo a buscar un equilibrio. «Sé que nunca será completamente feliz, pero eso no significa que no podamos encontrar momentos de alegría juntos. Lo importante es que seguimos creciendo como pareja y como familia».

Podemos decir que las palabras de Cristina Pedroche no solo muestran el lado más humano de Dabiz Muñoz, sino también la fortaleza de una relación que, pese a las tormentas, sigue avanzando con paso firme.