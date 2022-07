La verdad oculta sobre la situación de Karmele Marchante, la polémica colaboradora de Sálvame

Karmele Marchante es una de las colaboradoras más icónicas y polémicas de la prensa del corazón. Trabajó en Sálvame muchos años, pero finalmente acabó dejando el programa. Por el momento parece vivir su vida alejada del foco mediático de la pequeña pantalla después de más de 7 años como recurrente en el conocido programa de Telecinco. Te contamos más detalles sobre su vida en la actualidad.

A sus 75 años, la polémica colaborada parece centrada en sus propios proyectos, pero sigue dando que hablar en los medios. Por el momento, sus esfuerzos se focalizan en su carrera como escritora, pues va publicando libros periódicamente para sus seguidores, en la actualidad ya cuenta con un total de tres libros publicados. Además, también es presidenta de honor y fundadora de ‘El Club de las 25’ un colectivo feminista que busca agrupar mujeres de todos los ámbitos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karmele Marchante (@karmele.marchante)

Muchos han sido los rumores que han llevado a pensar que la colaboradora volvería al programa de Sálvame, un programa que, por su parte, ve caer sus audiencias en los últimos meses. No obstante, ella misma habló en redes sociales para desmentir los rumores, dejando claro y sin pelos en la lengua que ella no tenía pensado volver a colaborar con Sálvame.

Esta conocida periodista lleva años cargando contra algunos de los rostros más conocidos del programa e incluso con la dirección del espacio. Se conoce que ella abandonó el programa porque no acababa de sentirse a gusto y no se sintió bien tratada, no se sentía cuidada. Por este motivo, empezó un camino paralelo a Sálvame, pero siguió contando con mucho apoyo de los seguidores que la habían seguido por su paso en Telecinco.

La vida de Karmele Marchante en la actualidad

Tuvo que abandonar su casa en el centro de Madrid y ahora vive en un apartamento tipo dúplex en el Ensanche de Vallecas. Parece que la misma se vio obligada a vender su otra casa en la capital por la mala gestión económica de las inversiones por parte de su ahora exmarido.

No obstante, ella pudo recoger toda su colección de ropa, joyas y bolsos de lujo de las mejores firmas de moda. Según El Español, parece que la periodista ha decidido deshacerse de algunas de estas prendas. Así podrá darle una segunda vida a las prendas que menos usa del armario o para las que no tiene espacio en su nuevo hogar y de paso, podrá sumar unos ingresos extra.

Prende vender esta ropa en un pequeño ‘mercado vecinal’ y en él se podrán encontrar bolsos y prendas en perfecto estado de las mejores marcas, entre ellas Prada, Miu Miu o Marc Jacobs. Aún no se conoce si ya ha empezado a vender sus cosas o si hay un día fijado para ello, no obstante, esta presentadora se muestra feliz en su nueva etapa. Parece que mantener un perfil más bajo con los medios, alejarse del programa en el que participó por más de siete años y centrarse en su vida como escritora, le han sentado de maravilla, algo que ella misma muestra con alguna que otra foto en sus redes sociales.