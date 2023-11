Vas a alucinar con Darek: así está ahora el ex novio de Ana Obregón

Hace 15 años Ana Obregón tomó una decisión que acaparó la atención de los mejores periodistas: poner punto y final a su historia de amor con Darek, el modelo polaco que le robó el corazón. La actriz y presentadora siempre es a caracterizado por ir con la verdad por delante, por eso llama tanto la atención que no se sienta cómoda hablando de su ex novio. Pero, ¿qué ha sido de él y cómo está en la actualidad? Lo cierto es que su vida ha experimentado un giro de 180 grados. Está completamente apartado de la crónica social y no tiene ninguna intención de regresar a los platós de televisión.

El último proyecto mediático de Darek fue participar en ‘Gran Hermano VIP’. Muchos pensaron que iba a retomar su carrera en televisión, aunque todo se quedó en una aventura. El polaco intenta guardar las distancias y ya no tiene nada que ver con Ana Obregón. La artista guarda un buen recuerdo de él, a pesar de que el final fue tormentoso. Especialmente cuando salió a la luz que Darek había iniciado una historia paralela con Susana Uribarri, representante y gran amiga de Obregón.

El cambio de Darek

Darek vivió su etapa de mayor popularidad gracias a Ana Obregón, pero esta última no guarda un buen recuerdo de él. El romance que mantuvieron situó a la presentadora en el centro de la noticia y le costó su amistad con Susana Uribarri. El paso del tiempo hizo que se reconciliasen, pero durante unos años no supo nada la una de la otra. La historia de amor de Darek y Susana no duró demasiado y el modelo tuvo que cambiar de rumbo. En la actualidad está completamente apartado del foco mediático, tanto que un año sin compartir contenido en sus redes sociales.

Después de la ruptura de Darek y Ana Obregón salieron a la luz datos que no dejaron indiferente a nadie. Muchos aseguraron que el polaco se había beneficiado de la generosidad de Ana, quien no lo pasó bien durante la separación. La diferencia de edad no fue un problema para ellos, pero la comunicadora terminó pagando las consecuencias de este romance tan mediático. Incluso le llegaron a acusar de estar motivada por intereses televisivos, algo que nunca llegó a demostrarse.

Ana Obregón pagó un precio muy alto

La vida de Darek ha cambiado mucho. Actualmente no tiene ningún proyecto televisivo y tampoco ganas de iniciar una aventura en la pequeña pantalla, pero sigue trabajando de modelo y representando a algunas marcas. No obstante, esta faceta ha quedado apartada gracias a su audaz carrera empresarial. Gran parte del dinero que ganó en televisión lo invirtió en negocios que le siguen generando muchos beneficios. También tiene varias propiedades a su nombre y vive de las rentas que le generan.

Ana Obregón pagó un precio muy alto después de esta famosa ruptura. Cuando estaba con Darek mostraba su mejor versión, acudía a las fiestas más famosas y siempre lucía una bonita sonrisa. ¿El problema? Que sus amigos no estaban contentos con lo que estaba pasando, pero guardaban silencio porque no querían ofender al artista.

Las palabras de Darek sobre Ana Obregón

Darek dio unas declaraciones sobre Ana Obregón en 2016 durante la Madrid Fashion Week. Aseguró que se había esforzado para quedarse con todo lo bueno que recibió por parte de la presentadora e intentó no generar ninguna polémica. «No le tengo ningún rencor, he pasado una época muy bonita con ella. Tengo uno recuerdos fantásticos y con eso me quedo», declaró al respecto. Por su parte, Obregón guarda silencio siempre que le preguntan sobre el tema.