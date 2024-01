Última hora de Santiago Segura tras su ingreso urgente en el hospital

No cabe duda de que Santiago Segura no está atravesando su mejor momento. Hace unos días preocupó a sus seguidores de Instagram publicando una imagen en el hospital. Había ingresado de forma urgente. Lo primero que hizo fue aclarar que no era ninguna broma, por desgracia debía quedarse hasta que los médicos le realizaran una serie de pruebas. Seguidamente prometió que todo estaba controlado y que el diagnóstico no era «nada grave». Eso sí, y se quedó con el susto en el cuerpo y siguió conectado a sus admiradores virtuales.

El protagonista de ‘Torrente’ es uno de los artistas más queridos de nuestro país, por eso hay tanta gente que se puso en contacto con él para transmitirle su apoyo. Lo complicado es que su ingreso ha coincidido con las fiestas navideñas, pero su última hora es esperanzadora. Se han cargado de comunicar las novedades sobre su estado para que nadie tenga ninguna duda. «Solo ha sido una ecoendoscopia y no se ve nada chungo, parece», ha escrito el director de cine.

Última hora sobre Santiago Segura

A pesar de que su estado de salud ha mejorado en las últimas horas, Santiago Segura tiene que hacer frente a un nuevo bache. Hace poco recibió una noticia que le robó el aliento y que le ha dejado sin ánimo: su amigo Paco Arévalo, un cómico muy famoso en España, ha muerto de manera repentina. «Y de repente cuando alguien fallece te das cuenta del cariño que le tenías. Paco Arévalo estaba en todas las gasolineras, en las guanteras de los 600 de nuestros padres, en los radiocasetes de bares de los pueblos y ciudades de media España… yo le veía de niño en el ‘Un, dos, tres’ y todo», empieza diciendo.

Después ha desvelado que le hizo una promesa que lamentablemente no ha podido cumplir. En su momento se comprometió con Arévalo a darle un papel en ‘Torrente’. Trabajaron juntos en otras ocasiones y pensó que podía desempeñar bien su función, pero no ha tenido tiempo de comprobarlo. «Coincidí con él en varios programas, pero cuando más nos tratamos fue cuando trabajó en la película ‘Isi y Disi’ esas largas y frías noches donde compartimos caravana y charlas con su hija Nuria. Era cercano, simpático y amable. Afable y de risa y sonrisa fácil y contagiosa», escribe.

La salud de Santiago Segura

Santiago Segura está recuperándose y por suerte no debe enfrentarse a ninguna mala noticia en lo que a la salud se refiere, de hecho está tan animado que ha aprovechado su estancia en el hospital para promocionar su nuevo proyecto. Es el protagonista de ‘La Navidad en sus manos’, una película que está arrasando en cines y que se ha convertido en uno de los largometrajes más populares de esta época. Santiago, que siempre ha estado muy comprometido con su profesión, se ha encargado de promocionarlo bien y ahora está obteniendo los resultados.

El éxito del actor

El famoso actor y director se ha ganado un hueco en el corazón de los espectadores, por eso hay tanta gente que ha estado preocupada por él. Siempre ha ido con la verdad por delante y esa es la razón por la que desveló que estaba en el hospital. Recibió numerosas muestras de cariño que seguramente le hayan ayudado a salir adelante. También cuenta con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos.