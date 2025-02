El truco viral de María Pombo del que todo el mundo habla: vas a ahorrar mucho tiempo

Ir de compras puede ser una buena experiencia, pero también puede volverse tediosa cuando llega el momento de probarse la ropa. Las largas colas, los probadores abarrotados y la pereza de vestirse y desvestirse varias veces pueden convertir una tarde de shopping en un auténtico suplicio. Sin embargo, María Pombo ha compartido un truco que promete cambiar la manera en la que elegimos nuestra ropa en las tiendas y lo mejor de todo ahorrar una cantidad considerable de tiempo. Antes de entrar en detalles debemos recordar que la empresaria está de plena actualidad porque Amazon Prime ha dado luz verde a la nueva temporada de su documental.

La influencer ha sorprendido a todos con un método infalible para comprobar si un pantalón es de nuestra talla sin necesidad de probárselo. Su práctica, que se ha viralizado en plataformas como TikTok e Instagram, ha generado una gran conversación entre los usuarios, quienes aseguran que realmente funciona. Pero, ¿en qué consiste exactamente este truco? Nosotros lo sabemos.

El consejo de María Pombo a su ejército de fans

El método que María Pombo ha popularizado es conocido como «el truco del cuello». Se trata de una técnica sencilla que permite determinar si un pantalón nos quedará bien sin necesidad de probárselo en un vestidor. Para ello, solo hay que tomar la cintura del pantalón y rodear con ella el contorno de nuestro cuello.

La clave está en la proporción: si la cintura del pantalón se cierra completamente alrededor del cuello sin quedar ni demasiado ajustada ni demasiado suelta, entonces es probable que nos quede bien en la cintura. Este consejo se basa en la idea de que la circunferencia del cuello suele ser aproximadamente la mitad de la de la cintura.

Las claves para ahorrar tiempo en las tiendas

El descubrimiento de María Pombo ha sido puesto a prueba por cientos de personas en redes sociales y, según los comentarios, la mayoría asegura que realmente funciona. Sin embargo, hay quienes han notado que la efectividad del método puede depender de la marca, el tipo de tela y el diseño del pantalón. Mientras que para unos ha sido una solución práctica y fiable, otros han mencionado que han tenido que hacer pequeñas modificaciones en sus compras debido a diferencias en el ajuste.

Lo que está claro es que puede ser un gran aliado cuando se tiene prisa o cuando no se dispone de un probador cercano. Además, evita el estrés de las compras en temporada alta, cuando los centros comerciales están abarrotados de gente. El truco del cuello no es el único método que puede ayudarnos a acertar con la talla sin pasar por un probador. Existen otras técnicas igualmente prácticas que también han ganado popularidad en redes sociales:

-El truco del antebrazo: Consiste en doblar el codo y colocar el antebrazo dentro de la cintura del pantalón. Si la distancia entre el codo y el puño encaja perfectamente en la cintura del pantalón, es probable que nos quede bien.

-El truco de la mano: Para comprobar si una camiseta o blusa es de nuestra talla, podemos colocar el puño cerrado dentro del ancho del torso de la prenda. Si hay suficiente espacio sin que sobre demasiado, es una buena indicación de que la talla es la correcta.

-La regla del pulgar y el pantalón: Otro método para pantalones es cerrar la cremallera y el botón y colocar el pulgar entre la cintura y el vientre. Si hay un pequeño espacio sin que quede demasiado apretado, la talla será la adecuada.

El legado histórico de María Pombo

La influencer se ha convertido en un referente de estilo para miles de personas y su capacidad para detectar tendencias la ha posicionado como una de las figuras más relevantes de Internet. Ya sea con sus looks, su estilo de vida o sus trucos de moda, todo lo que comparte se vuelve viral en cuestión de minutos.

Los trucos de moda no son algo nuevo, pero el auge de plataformas como TikTok ha permitido que estos consejos lleguen a millones de personas en cuestión de horas. Desde formas de doblar la ropa para ahorrar espacio hasta cómo estilizar una prenda de distintas maneras, la comunidad de influencers y creadores de contenido ha revolucionado la manera en la que consumimos moda. Si eres de los que odian los probadores o simplemente quieres hacer tus compras de una manera más rápida, no dudes en probar este método. Aunque no es infalible, muchas personas han asegurado que les ha ahorrado tiempo y esfuerzo en sus compras.

Para terminar, hay que poner en valor la capacidad que tiene Pombo para conectar con su audiencia. Este talento le ha llevado a crear varias empresas que le han catapultado a lo más alto. ¿Qué será lo próximo que nos tiene preparado?