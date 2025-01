Acaba de llegar a Prime Video y es una de las mejores películas de la historia: hay que verla 1 vez en la vida

Puede que Netflix ocupe la mayoría de portadas con sus infinitos estrenos de contenido general. Porque entre otras cosas, para eso es la líder de un sector cada vez más apretado por la competencia. Sin embargo, no está demás poner en valor el trabajo y la capacidad para acumular títulos que está consiguiendo la plataforma audiovisual de Amazon. Tanto es así, que a nivel de audiencia en España, ambas comparten un porcentaje de suscriptores bastante a la par, a bastante distancia de otras competidoras como Max, Disney +, Movistar + o Filmin. Por eso, nuestra recomendación es una de las historias de Prime Video que se encuentran definitivamente, entre las mejores películas de los últimos años.

Basada en la novela homónima de Penelope Fitzgerald, La librería está funcionando realmente bien entre los espectadores de la que es, una de las empresas más relevantes de creación y distribución de contenido fílmico en la actualidad. Una oportunidad única con los premios Goya 2025 a la vuelta de la esquina, pues en su momento este drama ambientado en los años 50 logró coronarse en la 32º Edición de la fiesta del cine español. Suponiendo otra consagración de la director Isabel Coixet con «los cabezones», desde su magnífica irrupción en la alfombra roja del cine patrio con Mi vida sin mí. Hasta el momento, la cineasta catalana acumula hasta nueve victorias en los Goya, entre las que destacan categorías como Mejor guion adaptado, guion original, Mejor dirección, documental y por supuesto, Mejor película. El año pasado obtuvo siete nominaciones por Un amor y en 2026, la encontraremos dirigiendo a Penélope Cruz en Los días del abandono, la adaptación de la escritora italiana Elena Ferrante.

La librería tuvo 12 nominaciones a los Goya de 2018 y a pesar de sólo conseguir tres, estos fueron prácticamente los más relevantes de la noche; Mejor guion adaptado, dirección y Mejor película. Su principal competidora Handia recibió más galardones (10 Goya), opacando en cierta medida la notoriedad de un título que sin duda es uno de los mejores largometrajes que ha dado el reciente cine patrio.

¿De qué trata ‘La librería’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «En la Inglaterra de 1959, una viuda habitante de un pequeño pueblo decide, en contra de la oposición de los vecinos, abrir la primera librería de la zona. Las actividades de derivadas de la apertura de la tienda comenzarán a causar estragos entre las posiciones más cerradas del pueblo».

Aunque acaba de llegar a Prime Video, La librería ya es una de las mejores películas españolas que podemos encontrar en el catálogo del terminal. Pero, la buena noticia además es que si los lectores no disponen de una suscripción a la marca derivada del negocio de Jeff Bezos, también podemos encontrar el filme en otros servicios de streaming, pues La librería se encuentra disponible del mismo modo en Max, SkyShowtime, Movistar + y completamente gratis, en RTVE PLAY.

El casting internacional logrado por Coixet no debería sorprendernos. Sobre todo, viniendo de una autora que ha dirigido a nombres de la talla de Tim Robbins, Ben Kingsley, Sophie Turner, Juliette Binoche o Timothy Spall. En La librería nos encontramos con el protagonismo de la británica Emily Mortimer, conocida por su participación en Match Point, Transsiberian o la serie de HBO, The Newsroom. Igualmente, entre los personajes secundarios están Bill Nighy (Love Actually) o Patricia Clarkson (Los intocables de Elliot Ness). Con lo que muy probablemente esta producción sea una rara avis de estrellas extranjeras en títulos nacionales, tal como le ocurrió a Buried o a La habitación de al lado. Completan el elenco Honor Kneafsey, James Lance, Harvey Bennett, Michael Fitzgerald, Jorge Suquet, Hunter Tremayne, Frances Barber, Gary Piquer, lucy Tillett y Nigel O’Neill.

Prime Video: es de las mejores películas

Siendo uno de los contenidos más vistos de Prime Video, La librería es una de las mejores películas del 2017 según la crítica nacional, llegando a tener un amplio recorrido por el circuito de premios y en mecas del cine europeo como el Festival de Berlín.

La prensa especializada elogió la hermosura, la delicadeza y la pura emoción que Coixet imprime a unos personajes de gran corazón y al mismo tiempo, de infinita soledad. El servicio de streaming tiene otros contenidos de la cineasta como Cosas que nunca te dije y bajo alquiler o compra, encontramos propuestas de su filmografía de la talla de Un amor, Ayer no termina nunca, Nieva en Benidorm o Nadie quiere la noche.