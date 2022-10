Todos los secretos que nunca te contaron de José y David, los hermanos de Estopa

José y David son los hermanos de Estopa, el grupo que acompañó a más de una generación a inicios de los años 2000. Dos grandes cantantes y compositores que con sus canciones y música han creado la banda sonora de millones de personas. No importa si te gusta o no el grupo, sus melodías forman parte del día a día, están presentes y no dejan de recordarnos que salieron de dos hombres, José y David con muchos secretos a su alrededor. Toma nota de todo lo que esconden estos cantantes.

José y David: estos son todos los secretos que nunca te contaron los hermanos de Estopa

Estopa es un grupo que está formado por dos hermanos, José y David. ‘El libro de Estopa’ es su biografía en la que son ellos mismos los que nos descubren sus secretos más íntimos. Es una lectura obligatoria, te guste o no el grupo, es el relato de unos jóvenes que se han alzado como el referente de más de una generación.

Los dos hermanos están casados con sus novias de juventud. Desde los 16 años y sin que hayan conocido a nadie más, el amor los ha tocado una sola vez y de forma muy intensa. Son los afortunados que comparten vida con dos mujeres que tienen mucho que ver en su éxito, se conocieron antes de la fama y eso se percibe.

Pablo Muñoz es el catedrático famoso y suegro de José, responsable de comisiones obreras de su sección y comunidad autónoma, y padre de Paloma a quién conoció veraneando en un pueblo de Extremadura. El amor les llegó de golpe y así lo manifestaron ambos hermanos, en este caso en 1998, pero David encontró el amor mucho antes en 1992 junto a su actual esposa Mari Paz que vivía en Madrid.

El hijo de José y Paloma se llama igual que su abuelo Pablo Muñoz, que casualmente también es un nombre que ha marcado la familia de los Estopa que también son Muñoz de apellido. Mari Paz es la responsable del éxito de su pareja, trabajaba en el Gregorio Marañón y se llevaba una maqueta suya a todas las discográficas de la capital, era una fan incondicional de Estopa.

Una oportunidad de éxito, una manager influyente y mucho talento son las claves del éxito de este dúo de hermanos que ha conseguido marcar un antes y un después en el mundo de la música en nuestro país.