Todo sobre Paula Vázquez: su edad, pareja, hijos, dónde ha trabajado…

La trayectoria de Paula Vázquez, nacida el 26 de noviembre de 1974 en Ferrol (Galicia), es una de las más destacadas de la industria del entretenimiento. Con más de tres décadas de experiencia en el medio, esta presentadora, actriz y modelo ha sabido reinventarse constantemente. Ella misma ha contado que ha vivido situaciones complicadas, pero ha logrado salir adelante y ahora está de plena actualidad gracias a su papel en TVE. Primero le entregaron Bake Off, uno de los programas más exitosos de la cadena, y ahora han apostado por ella para conducir el Benidorm Fest.

¿Cuántos años tiene Paula Vázquez?

Paula Vázquez cumplió 50 años en noviembre de 2024. Desde sus primeros pasos en los escenarios hasta su actual papel como presentadora de programas de éxito como Bake Off y El puente de las mentiras, su trayectoria ha estado marcada por el cariño del público.

Durante una entrevista en un conocido pódcast, la comunicadora desveló su edad y confirmó que estaba muy orgullosa con sus años: «Cumplo 50 tacos y tengo un mundo por descubrir ahora. Ahora con 50 años estoy que me vuelvo loca».

Quién es quién en la familia de Paula Vázquez

La familia de Paula Vázquez ha sido un pilar fundamental en su vida. Sus padres, José Ramón Vázquez Pérez y Marifé Picallo Sanjurjo, le inculcaron valores como la perseverancia y el trabajo duro desde que era muy joven. Aunque la modelo siempre ha sido discreta respecto a su vida personal, ha reconocido en diversas entrevistas el apoyo incondicional que ha recibido de sus seres queridos, especialmente en momentos difíciles como cuando decidió alejarse de los focos para priorizar su salud.

En el terreno profesional continuó labrándose un nombre en cadenas como TVE, Antena 3, Telecinco y Cuatro. Su participación en programas icónicos como Supervivientes, La isla de los famosos y Fama, ¡a bailar! la posicionó como una de las figuras más queridas de la televisión. Sin embargo, el ritmo frenético del trabajo y la atención mediática hicieron mella en su salud mental, llevándola a experimentar episodios de ansiedad y depresión.

En una entrevista con la revista ¡Hola! confesó que los cambios inesperados en su carrera también influyeron en su decisión de tomarse un descanso: «Me quemé un poco cuando me echaron de Fama y Pekín Express. Éramos líderes con ambos formatos y me cambiaron. Eso me dolió».

¿Tiene hijos Paula Vázquez?

Paula Vázquez no tiene hijos, una decisión marcada por circunstancias personales y de salud. En 2023, la presentadora compartió públicamente un episodio traumático de su vida: sufrió un embarazo ectópico que la dejó estéril. Este duro golpe emocional, sumado a la enfermedad de su padre, quien luchó contra un cáncer de pulmón, la llevó a distanciarse temporalmente de la televisión.

«Fue un shock para mí. Esa experiencia me obligó a reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida y a buscar ayuda para superar la depresión», reveló en una entrevista con la Cadena SER. Pese a los retos, Paula logró recuperarse y volvió con más fuerza al panorama mediático.

En cuanto a su vida sentimental, Paula ha expresado que no ha tenido suerte en el amor. Entre sus relaciones más conocidas están las que mantuvo con Sergio Luyk, hijo del exjugador de baloncesto Clifford Luyk, y el presentador Joaquín Zamora. A lo largo de los años, también se especuló sobre romances con figuras como el futbolista Guti y el jugador de baloncesto Michael Olowokandé, aunque ella misma desmintió varias de estas informaciones. Su última relación conocida fue con Germinal Torremocha, un iluminador de televisión, aunque nunca confirmaron su noviazgo.

Hace unas semanas, cuando le preguntaron por su vdia sentimenta, dijo: «Ahora ya me siento como Sara Montiel cuando contaba sus cosas porque habían pasado 20 años. Antes tu carrera se deterioraba si tu vida personal se sabía demasiado. Y todavía hoy una mujer con muchas parejas sexuales».

Sus programas de televisión

El inicio de la carrera de Paula Vázquez se remonta a 1993, cuando fue seleccionada como azafata del programa 1, 2, 3… Responda otra vez. Esta experiencia fue el trampolín que la lanzó al estrellato. Desde entonces, su talento y carisma le han permitido participar en una amplia variedad de formatos televisivos, desde concursos y realities hasta programas de entretenimiento.

Su talento le llevó a ser una presencia constante en programas como El juego del Euromillón, Inocente, inocente, Gran Hermano VIP y La isla de los famosos. En cada uno de ellos demostró su habilidad para conectar con la audiencia, gestionar situaciones imprevistas y transmitir buena energía.

Después de un periodo de pausa, Paula regresó con fuerza al mundo del entretenimiento. En 2017, se convirtió en la primera presentadora española en trabajar para Netflix, liderando el programa Ultimate Beastmaster. Su capacidad de adaptarse a los nuevos formatos también la llevó a Amazon Prime Video en 2021, donde presentó la versión española de Bake Off y ahora este proyecto ha aterrizado en TVE.