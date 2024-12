Paula Vázquez confiesa su inesperada manía sexual: «Todos han reaccionado genial»

Una de las comunicadoras que ha logrado hacerse un hueco en la industria del entretenimiento por su profesionalidad y carisma es, sin lugar a dudas, Paula Vázquez. A lo largo de sus años de profesión, la presentadora se ha puesto al mando de numerosos formatos, siendo uno de los más recientes Bake Off: Famosos al horno. Pero, recientemente, ha acudido en calidad de invitada a uno de los podcasts más escuchados de nuestro país: Estirando el chicle, de Carolina Iglesias y Victoria Martín. Un encuentro muy divertido donde invitados y presentadoras suelen hablar abiertamente de todo tipo de temas.

De esta manera, las protagonistas del podcast se adentraron en asuntos mucho más íntimos. Por ello, Paula Vázquez se sinceró sobre sus gustos sexuales. «Cumplo 50 tacos y tengo un mundo por descubrir ahora. Ahora con 50 años estoy que me vuelvo loca», comenzó explicando. Recordemos que fue el pasado 26 de noviembre cuando la presentadora sumó un año más de vida y se adentró en la década de los 50. Asimismo, y con el ánimo de sincerase con los oyentes, confesó que no le gusta que le practiquen sexo oral.

Paula Vázquez se encuentra en una etapa de su vida donde le gusta experimentar y descubrir cosas nuevas. No desea someterse a ningún tipo de limitación, algo que ha tratado en el podcast. «Mi primer ‘noviete’ me dijo que le daba asco», dijo sobre el sexo oral.

Lejos de quedar ahí, la presentadora confesó que, desde hace años, tiene una peculiar manía con sus pretendientes. Pues, antes de mantener relaciones sexuales, quiere asegurarse de ciertas cosas. «Desde los 40, yo le pido a todos los señores con los que voy a estar que pasen las pruebas de ETS (enfermedades de transmisión sexual)», confesó.

«Como estaba congelando óvulos y quería ser madre, les decía: ‘Me he hecho todas las pruebas y estoy muy limpita, y quiero ser madre. ¿No te importaría hacer las pruebas de ETS?’», agregó. Una petición que a los hombres con los que ha estado no les ha parecido nada mal.

«Todos han reaccionado genial y han pensado: ‘Pues sí, la verdad es que no sé cómo no me las he hecho nunca’», dijo. Una confesión con la que la presentadora ha mostrado un lado hasta ahora desconocido de ella y con la que no ha dejado indiferente a nadie.

Este no fue el único tema que trató Vázquez. En el podcast, la comunicadora confesó que, hace unos años, padeció una «depresión grotesca». «Yo hacía de Paula Vázquez, como que todo iba estupendo, hasta que se me empieza a caer el pelo, y me quedo casi calva. Me estaba muriendo y nadie se estaba dando cuenta. A mí me parecía normal llegar a casa y llorar», confesó.

Asimismo señaló que, desde los 17 hasta los 30 años, apenas tuvo contacto con el mundo fuera de su carrera profesional. «No salía, no vivía, y ahora con 50 años estoy que me vuelvo loca. Recuerdo una época en que me ponía en la agenda cuándo podía llorar. Hacía un programa en Francia, una película en Italia, hacía el Euromillón aquí. Tenía bolos sueltos y, mientras, un catálogo de bikinis, entrenar… No tenía vida. Hubo de todo. Lo pasé muy bien, pero lo pasé muy mal», afirmó.