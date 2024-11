Paula Vázquez: sale a la luz el concursante de ‘La isla de los famosos’ con el que tuvo un affaire

La visita de Paula Vázquez al podcast Yo nunca, presentado cada jueves por el cómico Raúl Massana, está dando mucho que hablar casi una semana después de producirse. La famosa presentadora acudió, como hace el resto del público, dispuesta a contar algunos de los secretos inconfesables de su vida, siendo el suyo uno que se pudo ver en directo en televisión, ya que ocurrió en La isla de los famosos. La gallega fue presentadora durante cuatro años de este formato, que todos conocemos ahora como Supervivientes, y que durante varias temporadas se emitió en Antena 3 antes de saltar a Telecinco. Allí vivió un encuentro muy especial con un famoso con el que tuvo «un rollete», lo que creó una situación muy incómoda. Aunque ella no quiso dar su nombre, los que sí que lo han lanzado son los colaboradores de Ni que fuéramos shhh.

La gallega recordó que antes de ir a la República Dominicana, donde se desarrollaba entonces el reality, tuvo un affaire con un famoso muy conocido de nuestro país y que terminó siendo concursante. Aquello fue bastante curioso, ya que lo suyo fue algo muy pasajero y ella había comenzando una relación estable con uno de los cámaras del equipo y con el que apenas llevaba saliendo un par de meses. Aquello sería una divertida coincidencia y que podría haber provocado un momento embarazoso para los tres implicados, pero el guion de esta historia dio una nueva vuelta de tuerca en una de las pruebas. Paula no se esperaba que la pareja de su ‘rollete’ hubiera acudido a la isla y los hiciera para darle una sorpresa con su anillo de compromiso, algo que ella no sabía. El enfado llegó cuando se enteró de que eran pareja desde hacía cuatro años y que ella había estado con él solo meses antes, siendo cómplice de una infidelidad, algo que no le gustó nada.

Estas declaraciones han servido para que desde Ni que fuéramos shhh aseguren que conocen de qué famoso se trata, ya que fue colaborador de Sálvame durante varias etapas, por lo que conocen sus aventuras de primera mano. María Patiño era la encargada de guardar el secreto de su identidad, ya que se trataba de un cebo que debían ir alargando durante toda la tarde, pero con apenas una hora de programa se le escapó el nombre.

La propia María ha recordado que vivió una situación parecida: «Yo estaba con un hombre liada y un día fui a comprar las revistas y vi que se había casado con alguien muy famosa». Al hablar de este asunto se olvidó de todo el plan que tenían preparado y lanzó el nombre de José Antonio Canales Rivera como el affaire de Paula Vázquez.

En ese momento destrozó por completo la exclusiva que habían preparado como plato fuerte de la tarde, lo que ha provocado las risas y reproches de sus compañeros. No es la primera vez que pasa algo así, ya que en la etapa de Sálvame muchos colaboradores han desvelado cosas mucho antes de lo necesario, por lo que se quedó en una divertida anécdota que seguro que sacarán en los próximos días para burlarse de ella.

Además de este momento divertido, el programa ha querido hablar con alguno de los protagonistas, siendo Canales Rivera el único que les ha contestado. «No me voy a meter, la llamáis a ella y se lo preguntáis. No tengo interés en hablar, llevo dos años callado y no lo voy hacer por esta tontería», ha dicho el torero dejando a Paula Vázquez que decida si quiere confirmar que fue él su aventura.