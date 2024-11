El pasado miércoles 6 de noviembre, los espectadores de Ni que fuéramos pudieron disfrutar de un nuevo programa presentado por María Patiño. Entre los contenidos de esa tarde, anunciaron que tenían entre sus manos el nombre del concursante de La isla de los famosos que tuvo un affaire con Paula Vázquez. Recientemente, en un podcast, la presentadora de televisión reconoció que tuvo un lío amoroso con uno de los participantes y que, en pleno concurso, se enteró de que estaba prometido con su pareja con la que llevaba nada más y nada menos que cuatro años de relación sentimental. Evidentemente, y como no podía ser de otra manera, la ahora presentadora de Bake Off no quiso desvelar ni el nombre ni las iniciales de esta persona. Dadas las circunstancias, esta información dio pie a un gran número de especulaciones pero solo el equipo del programa que se emite en Canal Quickie iba a dar la respuesta.

Lo que nadie esperaba es que la presentadora de Ni que fuéramos iba a ser una de las protagonistas de la tarde por dos cuestiones muy concretas. Por un lado, por haber desvelado por error (y antes de tiempo) el nombre del affaire de Paula Vázquez con un concursante de La isla de los famosos. Se trataba de nada más y nada menos que José Antonio Canales Rivera, su ex compañero de Sálvame y sobrino de Paquirri. Por otro lado, porque María Patiño reconoció sentirse identificada con la presentadora de Bake Off. ¿El motivo? Hace muchos años, ella vivió una situación similar: «Un día fui a comprar una revista y vi que se había casado con alguien muy famoso», comenzó diciendo María, aclarando que se trataba de una historia que poquísima gente conocía. De hecho, es algo no se lo había llegado a contar a su gran amiga y confidente Belén Esteban.

Respecto a este último asunto, la periodista reconoció que durante un tiempo mantuvo un romance con una persona. Al poco tiempo, se vio sorprendida al descubrir que estaba con otra y que ambos aparecían en la portada de una conocida revista del corazón. «Yo estaba con un chico tonteando. Yo estaba en Madrid y ya trabajaba en esto», comenzó diciendo la presentadora de Ni que fuéramos.

«Y voy un día a comprar las revistas y digo, ¿perdona? Casado con alguien súper, súper famosa», aseguró. Fue entonces cuando Patiño aclaró algo, y es que la famosa era la mujer del hombre con el que estaba teniendo un lío amoroso, y no él. A pesar de todo, reconoce que no se lo tomó a mal puesto que «no estaba enamorada». Aun así ha confesado que, gracias a esta boda, dio «una de las exclusivas más importantes» de su vida.

Tras haber descubierto lo que ocurría, María Patiño y el misterioso hombre optaron por tener una simple amistad. Eso sí, la periodista llegó a una conclusión, y es que él jamás habría reconocido a la famosa que tuvo este romance con ella: «He tenido la oportunidad de cruzarme con ella y por la manera en la que me ha tratado tengo la sensación de que no lo sabe».