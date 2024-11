El pasado martes 5 de noviembre, los espectadores de Ni que fuéramos pudieron disfrutar de un nuevo programa presentado por María Patiño. Entre otras tantas cuestiones, fueron testigos de cómo, durante la Quickie ronda, el periodista Juanma Fernández dio una información que causó una enorme conmoción entre los colaboradores. En directo, aseguró que ni Víctor Sandoval ni Marta Riesco han sido seleccionados para participar en Benidorm Fest 2025, cuya lista se desvelará el próximo martes 12 de noviembre. En ese instante, Víctor se encontraba fuera de plató para llevar a cabo una nueva misión. Tiempo después, durante una conexión en directo, María Patiño y Belén Esteban quisieron dirigirse a su compañero y amigo para hacerle saber la información que, tan solo unos cuantos minutos antes, había dado a conocer Juanma Fernández. Es decir que, al parecer, RTVE no habría escogido su propuesta para estar entre las 16 canciones de este año.

La de Paracuellos pidió hablar en primer lugar para intentar preparar a Víctor Sandoval de lo que, a buen seguro, iba a ser una gran decepción para él: «Quiero que no te pongas nervioso», comenzó diciendo Belén Esteban desde la cocina de Ni que fuéramos, ya que le tocaba elaborar una nueva receta. Fue entonces cuando le comunicó la noticia que Juanma Fernández comentó en la Quickie ronda. A pesar de los esfuerzos de la colaboradora, de nada sirvieron puesto que Víctor Sandoval se mostró profundamente molesto con esa información. Es más, no tardó en tachar al periodista de «trumpista». No todo quedó ahí ya que, en directo, el tertuliano dejó en evidencia su profunda desconfianza ante la veracidad de esa información, calificándola de fake news. Por si fuera poco, sin dejar a un lado su rabia y su profundo malestar, Sandoval quiso ir mucho más allá: «Si resulta que esto es falso, voy a ser muy malo», aseguró.

María Patiño, al ser consciente de lo sumamente alterado que estaba su compañero, intentó defender por todos los medios la credibilidad de la información ofrecida por Juanma Fernández. A pesar de todo, Víctor Sandoval continuaba a la defensiva. Tanto es así que interrumpía de forma constante a la presentadora de Ni que fuéramos.

Esto provocó que Patiño no pudiese evitar mostrar, en directo, la frustración que sentía al no poder hablar como a ella le gustaría. «Me da rabia, porque la filtración forma parte de nuestra vida», aseguró Sandoval, mientras que María se negaba en rotundo a dialogar con el tertuliano de esa forma: «Yo así no puedo hablar, porque da la sensación de que quiero machacar a Víctor».

Belén Esteban, que estaba al lado de su compañera y amiga, también se hartó del comportamiento del también reportero. Tanto es así que no dudó en hablar con el objetivo de defender a la presentadora de Ni que fuéramos: «Oye, Víctor, mal. Mal. El apoyo siempre lo has tenido, tanto de María como mío». Y añadió: «No tienes que hablarle así a María. Ella es la presentadora y te interrumpe cuando ve conveniente». El resto de tertulianos también trató de calmar a Víctor, pero éste seguía en sus trece: «¡No me entiende!», exclamó, refiriéndose a Patiño.