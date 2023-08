Todo sobre Mariona Saperas, la primera mujer de Albert Rivera con la que tuvo una hija

Hay cosas que no se pueden evitar. Albert Rivera, cuando se dedicaba a la política, tenía mucha repercusión mediática y cuando la abandonó para dedicarse a su antigua profesión su fama se multiplicó. ¿El motivo? Se enamoró de la cantante Malú, uno de los rostros más queridos del panorama musical. Ya no están juntos, pero tienen una hija en común, así que están unidos de por vida. Albert tiene un pasado amoroso que llama mucho la atención. Antes de conocer a la artista estaba con Beatriz Tajuelo. Ella era su pareja cuando Rivera se convirtió en personaje popular gracias a sus inquietudes políticas.

Beatriz Tajuelo era azafata de vuelos, pero su romance con Albert Rivera le situó en el centro de todas las miradas y ahora trabaja de influencer. No es la única mujer que le ha robado el corazón al abogado, de hecho hay una que destaca por encima del resto. Estamos hablando de Mariona Saperas. Estuvieron 20 años juntos y podría haber aprovechado la situación para contar cosas de Rivera que nadie conoce, pero ha optado por mantenerse al margen. Es muy discreta y no está interesada en llamar la atención.

Todos los secretos de Mariona Saperas

Mariona Saperas siempre tendrá un lugar especial en el corazón de Albert Rivera, quien lleva ejerciendo de abogado desde que dejó Ciudadanos. Tienen una hija en común. La relación duró más de dos décadas, pero empezaron a tener una serie de diferencias que no lograron solucionar y decidieron acabar con la misma. Siempre han mantenido un contacto cordial, entre otras cosas porque han mirado por el bienestar de la menor. Mariona no se ha aprovechado nunca de la fama de Rivera, en ningún momento ha hablado mal de él para hacerse notar en los medios.

Estuvieron muy enamorados, pero no llegaron a casarse. Lo que sí hicieron fue formalizar la situación y hacerse pareja de hecho. Estuvieron juntos hasta 2013, justo cuando Albert empezó a desarrollar inquietudes políticas. Ella, para no verse salpicada por la popularidad de su ex, regresó a su tierra natal para continuar con su vida, una vida marcada por el anonimato y la discreción. Durante este tiempo poco se ha sabido de ella y lo cierto es que ha sabido proteger sus secretos.

Una carrera plagada de éxitos

La fama de Albert Rivera le ha robado protagonismo a la carrera de sus novias, pero con Mariona Saperas no ha pasado esto porque siempre ha estado en un segundo plano. Es decir, no ha habido competencia. La madre de la primera hija de Rivera es una gran profesional y tiene muy buenas valoraciones. ¿A qué se dedica? Es licenciada en Psicología por la Universidad Ramón Lull de Barcelona y tiene con dos Másteres y trabaja en la Fundació Sanitària Mollet del Vallès.

¿Qué vínculo tiene Mariona con Belén Esteban?

Rebuscando en las redes para averiguar cosas de su pasado, ha salido a la luz un dato curioso. Mariona Saperas usó su cuenta de Twitter hace años para apoyar a Belén Esteban cuando esta última confesó sus problemas con las adicciones. Belén dio una entrevista para anunciar que había sido adicta y Mariona se puso en contacto con ella para aplaudir el gesto que había tenido.