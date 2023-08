Todo el mundo habla de lo mismo. La foto inédita de Jesulín de Ubrique y María José Campanario

“Tengo cuentas pendientes con esta casa”, dijo Jesulín de Ubrique en la última entrevista que dio en Telecinco. Participó en ‘Mi casa es la tuya’, el programa que presenta Bertín Osborne en la cadena donde antes reinaba Belén Esteban. El torero rompió su silencio después de estar mucho tiempo en un segundo plano y explicó lo que había estado haciendo hasta la fecha. Según contó, estaba centrado en los cuidados de su último hijo, un bebé que le ha robado el corazón. También desveló cuál era la verdadera situación de María José Campanario y le dedicó unas bonitas palabras.

Desde entonces no se ha vuelto a saber nada del matrimonio. Hasta ahora. El ex de Belén Esteban ha reaparecido en las redes sociales publicando una foto inédita de María José Campanario. ¿Cómo está la odontóloga y por qué no quiere hablar? María José explicó en su momento que había decidido apartarse del foco para proteger a su último hijo, un niño que nunca participará en la prensa del corazón. De momento es un bebé, pero no quiere que pase por lo mismo que pasó Julia Janeiro.

La foto de María José Campanairo

Jesulín de Ubrique ha publicado una foto en sus redes sociales de María José Campanario para felicitarle por su aniversario. Llevan casados 21 años, a pesar de que los rumores de crisis llevan sonando con fuerza prácticamente desde el inicio de la relación. “Yo te iba a haber llamado para preguntártelo”, le dijo Bertín Osborne durante su última entrevista. El torero aseguró que no había nada de cierto y que ya no perdía el tiempo en desmentir informaciones sin recorrido. La última imagen que ha mostrado en Instagram demuestra que estaba diciendo la verdad.

“Que vengan al menos otros 21 años más juntos. Feliz aniversario, amor”, ha escrito. De un tiempo a esta parte ha ganado mucho peso en las redes. Se ha abierto un perfil en Instagram y está empezando a publicar mucho contenido, pero siempre guarda las formas. Se rumorea que está siguiendo una estrategia de cara a su próximo proyecto televisivo: participar en ‘MasterChef Celebrity’. El marido de Campanario es concursante de la nueva edición y necesita acercarse al público.

Jesulín de Ubrique tiene claros sus sentimientos

No es la primera vez que Jesulín habla de la buena salud de su matrimonio. “Todo lo hablamos, lo bueno y lo malo. Mi mujer y yo somos uña y carne, vamos a una. Vamos los dos a una y la verdad es que nos ha ido bastante bien”, dijo en ‘Mi casa es la tuya’. Lo que ha llamado la atención y el motivo por el que todo el mundo está hablando es porque ha publicado una foto de María José Campanario. La odontóloga lleva un tiempo apartada de los medios, por eso ha sorprendido tanto el movimiento de su marido.

“Es una mujer muy sencilla, muy normal”

Jesulín de Ubrique piensa que algunos periodistas no se han portado bien con Campanario, sobre todo los que tienen buena relación con Belén Esteban. “La prensa ha querido plasmar una imagen de mi mujer que no es. Es una mujer: muy sencilla, muy normal, muy currante, muy amiga de sus amigas, muy divertida, muy chistosa”, declaró en su última entrevista.