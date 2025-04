Roberto Brasero ya sabe el tiempo que llega a España el fin de semana: no estamos preparados

Lo que llega a España el fin de semana pone los pelos de punta, no estamos preparados para lo que llega según Roberto Brasero. Este experto no ha dudado en lanzar una importante advertencia ante una serie de fenómenos que podemos empezar a ver llegar a toda velocidad. Estamos viviendo unos días en los que la inestabilidad se ha convertido en una de las más destacadas de los últimos años. Lo que parecía imposible, se ha convertido en toda una realidad, vivimos con la mirada puesta al cielo y a los mapas del tiempo.

No estamos preparados para esta primavera que Roberto Brasero se encarga de explicarnos con pelos y señales. Lo que parecía imposible, se ha convertido en una realidad para la que quizás no estamos del todo preparados. Tocará ver qué es lo que tenemos por delante en estos próximos días. La llegada del fin de semana nos coloca en una posición complicada, para la que quizás no estamos del todo preparados. Son días de apostar claramente por diferentes planes que nos servirán para aprovechar al máximo estas jornadas que tenemos en mente.

No estamos preparados

Después de la semana con cierta estabilidad que hemos tenido, parece que llega, de nuevo un destacado cambio que puede dejarnos en una posición complicada. El sol que pensábamos que tendríamos en estos días que parecerá que son una dura realidad, se acabará escondiendo por completo.

En su lugar, vamos a tener una cierta inestabilidad que afectará especialmente determinadas zonas del país. El paraguas lo vamos a volver a sacar y lo haremos con la mirada puesta a una serie de cambios que van a llegar de la mano de una transformación que puede ser total.

Es hora de ver un poco más allá de lo que pensábamos, de asumir una situación destacada que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días. Tendremos que estar muy pendientes de una previsión del tiempo que llega con novedades destacadas en estos próximos días.

El experto Roberto Brasero se encarga de apostar claramente por lo que tenemos por delante y en esencia nos enfrentaremos a una serie de cambios que pueden ser destacados. Estos fenómenos que quizás hasta ahora no habíamos esperado se acabarán convirtiendo en una dura realidad. Esta primavera nos está dando mucha guerra.

Sabe Roberto Brasero el tiempo que llega a España

España se prepara para el primer fin de semana después de la Semana Santa y próximo a un puente del día de trabajador. En medio de una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia importante en estos días que tenemos por delante y que pueden ser del todo inesperados.

Tal y como nos explica Roberto Brasero adelantándose a todos desde su predicción del tiempo de Antena 3: «De nuevo este viernes irá colándose una bolsa de aire frío en capas altas de la atmósfera sobre nuestro país y su contraste con las elevadas temperaturas en superficie puede dar lugar a chubascos generalizados por la tarde, más probables e intensos en zonas de sierra del interior. Por el noreste -zonas de Galicia, Asturias y León- ya podría llover por la mañana -y ahí las máximas sí serán más bajas ya este viernes-, pero en general será por la tarde cuando las tormentas se vayan extendiendo a más zonas, incluso con alguna granizada sobre todo en el norte de Burgos, Soria, La Rioja, Navarra, interior de País vasco y Aragón. También es probable que caigan algunas tormentas en el norte de Andalucía, sobre todo en Sierra Morena, y en las montañas del centro peninsular. Lucirá el sol en el litoral Mediterráneo y Baleares y en el sur de Andalucía, Extremadura y Canarias».

Siguiendo con la misma previsión: «El sábado todavía subirán más las temperaturas en el sur de Andalucía y en el litoral mediterráneo en una jornada casi veraniega, pero en el centro de la Península bajarán dos o tres grados y no hará tanto calor como este jueves. En zonas del norte bajarán incluso siete u ocho grados de golpe: un descenso notable para esas zonas de Aragón, Castilla y León, La Rioja, Álava o el interior de Cantabria, donde el viernes será un día caluroso y tormentoso y el sábado será más fresco y con tormentas más débiles. Sí podrán ser fuertes en el norte de Cataluña, con granizo menudo y con rachas muy fuertes de cierzo en el Bajo Ebro y de tramontana en Ampurdán. En el resto de España será un sábado soleado con nubes que irán creciendo por la tarde y que podrían dejar algún chubasco puntual en el interior de la Comunidad Valenciana, en el este de Castilla la Mancha y las sierras del centro. El domingo, esas nubes y tormentas podrían darse de nuevo en el noreste peninsular y Baleares, mientras que en el resto predominará el sol con unas temperaturas que de nuevo se irán recuperando».