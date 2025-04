La ex novia de Plex suelta la bomba y habla de Aitana: «Dios…»

La historia sentimental que rodea a Aitana Ocaña y Plex, el popular creador de contenido, ha tomado una dimensión inesperada. No sólo por las imágenes que los vinculan, ni por los indicios que parecen confirmar que algo está naciendo entre ellos. Lo que realmente ha sorprendido en las últimas horas es la aparición de un nuevo testimonio: el de Uxue López, ex novia del streamer, que ha reaccionado en redes de una forma que ha generado una ola de comentarios. La bomba ha estallado y ya no hay vuelta atrás.

La joven, que hasta hace no tanto mantenía una relación sentimental con Daniel (nombre real de Plex), ha dejado clara su postura en medio del huracán mediático. Lejos de buscar protagonismo, sus palabras han sido escasas, pero cargadas de una fuerza emocional innegable. Y aunque no menciona a nadie directamente, el mensaje es claro: se siente dolida, pero no dispuesta a rendirse.

En un primer TikTok, ya eliminado, Uxue se mostraba visiblemente afectada. Entre lágrimas, y con la sinceridad de quien habla desde una herida abierta, escribió un mensaje breve pero devastador: «Cuando me preguntan por mi mayor miedo, digo que son las arañas, en lugar de decir mi mente». El post iba acompañado de un corazón roto, lo que dejaba poco espacio para la interpretación.

Lo más revelador ha llegado después, con otra publicación aún visible, en la que la joven lanza una reflexión cargada de significado. «Dios, mantenme diferente, no me importa estar sola», escribió, como quien lanza una declaración de independencia emocional. Sin citar nombres, sin dramatizar, pero dejando entrever que algo muy personal se ha movido tras las últimas noticias sobre su ex y la cantante catalana.

El origen del escándalo mediático

Todo comenzó hace unas semanas, cuando los seguidores más atentos de Aitana y Plex empezaron a notar coincidencias geográficas en sus publicaciones. Primero en Japón, donde ambos coincidieron en fechas y lugares; después en República Dominicana, en pleno descanso del youtuber mientras hacía una pausa en su serie de viajes. Demasiadas casualidades para no sospechar.

Algunos defendieron desde el principio que se trataba de una simple amistad. Que era posible compartir destinos sin que existiera una historia de amor detrás. Pero las imágenes, los testimonios de amigos comunes y la manera en la que ambos se muestran últimamente hacen difícil sostener esa versión.

La confirmación más contundente, aunque envuelta en misterio, llegó de boca del propio Plex. En un directo reciente en Colombia, mientras charlaba con el streamer WestCol, fue preguntado por su situación sentimental. Lejos de desmentir los rumores o reafirmar su soltería, respondió con una frase ambigua: «Bueno, algo hay…». Una declaración suficiente para encender todas las alarmas. Las especulaciones no han tardado en multiplicarse, y cada vez hay más quienes afirman que Aitana ha pasado página definitivamente tras su ruptura con Sebastián Yatra.

Mientras todo esto ocurría, la ex de Plex ha quedado expuesta sin quererlo. Su papel, aunque pasivo, ha sido observado con lupa por miles de seguidores que siguen de cerca cada paso del youtuber. Su dolor, expresado sin filtros, ha servido para dar una dimensión más humana a este triángulo emocional.

La ex novia de Plex no quiere protagonismo

Lejos de buscar venganza o protagonismo, Uxue ha optado por la honestidad. Su reacción no ha sido de reproche ni de escándalo, sino de introspección. Ha mostrado su vulnerabilidad sin dramatismos y ha conseguido, paradójicamente, ganarse la empatía de muchos.

Ni Aitana ni Plex han confirmado públicamente el tipo de vínculo que les une. Tampoco han querido desmentir lo evidente. Su silencio ha servido como catalizador para las teorías más variadas, desde los que los imaginan ya como pareja hasta quienes creen que se trata de una estrategia para proteger su privacidad.

Sin embargo, cada gesto cuenta. Cada like, cada comentario de sus amigos, cada aparición compartida en lugares remotos. La ausencia de declaraciones se compensa con una narrativa visual y emocional que no deja indiferente a nadie. Todo parece indicar que la historia no ha hecho más que empezar. La proyección pública de ambos garantiza que cualquier movimiento será analizado al detalle. Si se confirma la relación, Aitana volverá a estar en el centro del foco mediático. Si se desmiente, habrá que preguntarse entonces por qué tantas pistas apuntaban en la misma dirección.

Lo que está claro es que, en este nuevo capítulo de relaciones entre artistas e influencers, el pasado sentimental de cada uno sigue pesando. Uxue ha hablado. Y lo ha hecho desde la verdad de quien no necesita disfrazar su dolor.