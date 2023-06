El gran cambio de María José Campanario: todos se quedan en shock con su reaparición

Todo el mundo sabe que los colaboradores de ‘Sálvame’ tienen serios problemas porque en Telecinco no quieren saber nada de ellos, al menos por un tiempo. Han confirmado que los nuevos directores de Mediaset no permitirán que ningún tertuliano de Jorge Javier Vázquez trabaje en ‘Así es la vida’, el programa que está preparando Sandra Barneda. Tampoco está claro que les vayan a levantar el veto en septiembre, con la llegada de Ana Rosa Quintana y su nuevo espacio: ‘TardeAR’. Esa es la razón por la que algunos famosos han perdido el miedo.

María José Campanario mantiene una guerra histórica con Belén Esteban y ha estado mucho tiempo retirada de los medios de comunicación. Antes del nacimiento de su último hijo, el famoso Hugo Janeiro, ya mantenía un perfil bajo y después de dar a luz ha desaparecido por completo, pero sabe que la situación ha cambiado. Por esa razón ha reaparecido en las redes sociales al lado de una presentadora muy conocida. ¡Nadie sabía que eran tan amigas! Esta periodista ha lanzado un mensaje que podría haberle sentado muy mal a la princesa del pueblo.

La reaparición de María José Campanario

Hay una cosa que nadie puede negar. María José Campanario podría haber ganado mucho dinero siendo mujer de Jesulín de Ubrique, pero ha decidido centrarse en su carrera como odontóloga. También es cierto que ha soportado muchos ataques y que ha contestado a los mismos en su revista de cabecera, donde ha recibido cachés muy elevados. Pero es evidente que podría haberse enriquecido mucho más. ¿El problema? Que la opinión pública estaba en su contra. Ahora, que los tiempos han cambiado, se ha atrevido a reaparecer de la mano de su amiga Toñi Moreno.

¡Menudo cambio ha dado! María José ya no es la misma. Físicamente su aspecto ha variado, pero sobre todo lo que ha llamado la atención es que ahora está mucho más cercana. Ya no está a la defensiva, por eso se atreve a posar en las redes. Antes todo era un misterio. Está mucho más relajada. Toñi Moreno ha dejado claro con un simple mensaje que Campanario no es como todo el mundo piensa. Le ha dedicado unas palabras muy emotivas que marcarán un antes y un después.

El mensaje de Campanario

Toñi Moreno se lleva bien con Belén Esteban, pero quiere ser justa y decir lo que siente en realidad por María José Campanario. Piensa que es una gran desconocida y que ha llegado la hora que se acerque al gran público. “Qué poco se sabe de esta señora, de verdad. La quiero mucho porque es buena, generosa y tiene un sentido del humor maravilloso. A su marido, Jesús Janeiro, lo soporto en ‘MasterChef Celebrity’”, ha escrito Toñi en su Instagram.

La mujer de Jesulín rompe su silencio

María José Campanario ha recibido una llamada de ‘Sálvame’ ha última hora y ha hablado con el programa, pero para rechazar la oferta que le habían hecho. No quería participar en la final, aunque ha dejado claro que no se alegra de que nadie se haya quedado fuera de la televisión. “Lo siento por la gente que se vaya a quedar sin trabajo, lo siento”, le ha dicho a un redactor. Belén Esteban no ha recibido bien estas palabras.