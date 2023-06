Todo el mundo está hablando de Beatriz Aranda, la presentadora famosa por su frase «como un pepino»

Hace muchos años, concretamente en 2009, sucedió algo que las redes sociales han rescatado y ahora nadie consigue olvidar. La presentadora Beatriz Pérez-Aranda Martínez pronunció una frase que ya es historia de la televisión. Estaba dando paso a un vídeo, sus compañeros no le pasaron el texto correcto y ella completó la frase como buenamente pudo. Tres palabras se convirtieron en el momento más divertido del Canal 24h. “Como un pepino”, dijo mirando a cámara, sin saber que en ese momento le iba a transformar en una de las periodistas más famosas de RTVE.

¿Por qué todo el mundo está hablando de Beatriz Pérez-Aranda? En Twitter se ha creado un hilo para rescatar sus mejores momentos. Lo cierto es que es difícil seleccionar alguno. Ha tenido un montón y lo mejor de todo es que sigue generando escenas divertidas. Pero, ¿cómo se siente ella al saber que tiene millones de ojos observándola? En una de sus entrevistas reconoció que sigue sin entender por qué su famoso vídeo de “como un pepino” se ha hecho viral.

Las explicaciones de Beatriz Pérez-Aranda

La presentadora, haciendo gala de cercanía que siempre ha mostrado en la pequeña pantalla, habló de este tema y le quitó importancia. Ha pasado a la historia, pero ella siente que todo fue fruto de la casualidad. “Realmente no entiendo por qué me hice viral, pero es una anécdota simpática”, desvela. También ha explicado cómo se produjo el famoso momento. Asegura que sus compañeros le dieron indicaciones por el pinganillo, ella se limitó a cumplir órdenes, aunque hubo un despiste y surgió la magia.

“Estaba con mis compañeros, había una carrera de Fórmula 1 y Kubica había tenido un accidente en el que había dejado destrozado el coche. Mis compañeros, por el pinganillo, oigo que dicen: ‘ah, es que iba como un pepino’. Y yo dije qué curioso, nunca había escuchado esa expresión”, empieza diciendo.

“Estaba el vídeo emitiéndose mientras tanto y me dijeron: ‘¿A que no lo dices?’ Y yo: ‘¡A que sí que lo digo!’. Entonces vuelve a mí el realizador y me toca decir lo del pepino, pero no me acordaba de la palabra. Así que dije bueno, pues la clasificación ha terminado, no sé quién ha tenido un accidente, pero no le ha pasado nada, etc. Y al fin digo: por cierto, Kubica iba como un pepino”.

El revuelo de la mascarilla

Los usuarios de las redes sociales se han propuesto recordar las anécdotas más divertidas de Beatriz y han rescatado un vídeo que llama mucho la atención. Durante uno de sus programas, en plena pandemia del coronavirus, muchos usuarios de Twitter difundieron unas imágenes muy llamativas. Parece que la presentadora no sabía donde guardar su mascarilla y se la metió dentro del escote.

“¿Será una mascarilla lo negro? Juraría que sí”, escribe una espectadora iniciando un debate bastante divertido. Sea como sea, está claro que Pérez-Aranda ya es historia de TVE. Sin embargo, ella sigue pensando que todo es fruto de la casualidad y de su naturalidad delante de las cámaras.