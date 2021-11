En el programa Todo es Verdad que presenta Risto Mejide, el mismo presentador que negó durante semanas la amenaza del coronavirus, dedicó un programa especial para atizar a los que todavía no se han vacunado. Entre los tertulianos se encontraba la abogada Montse Suárez que sorprendió a todos pidiendo «un referéndum» para debatir la posibilidad de implementar un «decreto de excepción para confinar a los vacunados». La ex abogada del sindicato Manos Limpias ha recibido una lluvia de críticas por proponer una medida que ataca derechos fundamentales.

«Por qué yo vacunada tengo que aguantar a viandantes cuando hago uso de la vía pública igual que el otro lo tiene porque las autoridades no quieren confinar a los no vacunados. Yo apostaría por un referéndum para abordar un decreto de excepción en el que se confinen a los no vacunados», ha afirmado la abogada villareja.

Las críticas de los internautas no se han hecho esperar. «Está a un pasito de pedir campos de concentración»o «Ésta tiene un tinte autoritario que me recuerda a los líderes de las dictaduras comunistas cuando confinaban a los disidentes en los gulags de Siberia» son algunos de los indignados comentarios al vídeo que se ha hecho viral. Otros han recordado como Mejide, «con 1000 muertes al día metió a un infectado con coronavirus entre el público del plató y su compañera iba abrazar a cada persona para demostrar que la gripe mortal era un invento».

Ésta tiene un tinte autoritario que me recuerda a los líderes de las dictaduras comunistas cuando confinaban a los disidentes en los gulags de Siberia. — Jans 🇪🇸 (@JansDieter) November 25, 2021

Sólo viéndole la cara se nota que le falta un tornillo — Farhan (@Farhandecide) Pero el virus está en la calle !..

Mejor que se quede en su casa confinada ella! — IRU (@72Iru) November 25, 2021 com/Farhandecide/status/1463842838983155714?ref_src=twsrc%5Etfw»>November 25, 2021

Mejide, denunciado por delito de odio

A las críticas a su colaboradora se suma la denuncia por delito de odio que le ha caído a por sus ataques furibundos a los no vacunados.

«Nosotros pensábamos que hacíamos bien en defender que la gente debe vacunarse y que es bueno para toda la sociedad. (…) Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero hay que pensar en todos. (…) Esto que tengo en mis manos es una denuncia hacia mi persona en la que me piden entre uno y cuatro años de prisión», se defendió Mejide, denunciado por su apoyo a las medidas que iban a tomar algunos Gobiernos contra aquellos que no se vacunaran. «Algunas de las medidas que han tomado convierten a los no-vacunados en apestados y a mí me parece bien. Si decides no vacunarte, allá tú», aseguró.