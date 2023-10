El 31 de octubre se ha convertido en la noche más tenebrosa del año, y es que Halloween está ya a la vuelta de la esquina, por eso tenemos que darnos prisa en prepararnos. Lo primero que hay que hacer es buscar un buen disfraz con el que salir a atemorizar a nuestros amigos y familiares, eso sí ¡Cuidado con no darles un susto de muerte! Pero también podemos acondicionar nuestras casas ¡E incluso nuestros móviles! Porque Halloween ha llegado al WhatsApp.

Ya no sólo tendrás que sacar del trastero los antiguos y terroríficos adornos de la noche de los difuntos, sino que también tendrás que actualizar tus aplicaciones. Si quieres darle un toque tenebroso a tu WhatsApp, sólo tienes que activar el modo Halloween que ya está disponible en la aplicación. Esta nueva actualización en la aplicación de mensajería instantánea muestra una serie de elementos para que personalices a tu gusto tu móvil siguiendo la terrorífica temática.

Por eso, si quieres activar el modo Halloween en tu WhatsApp, sólo tendrás que seguir estos sencillos pasos: lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación a su última versión desde Google Play o desde App Store, dependiendo si eres usuario de Android o iOS. WhatsApp no pone a disposición estos elementos durante todo el año, sólo lo hace cuando se aproxima Halloween o en otras fechas señaladas como Navidad o San Valentín.

Modo Halloween en WhatsApp

Una vez actualizada la aplicación tendrás que acceder al menú de configuración. A continuación pulsa en Chats y después en Fondos de pantalla. Posteriormente, tendrás que presionar en la opción Elige un nuevo fondo de pantalla, y en Oscuros. Ahí no tardarás en encontrar muchos wallpapers para tus conversaciones de chat inspirados en Halloween.

Es muy sencillo, pero si no quieres complicarte con actualizaciones, también puedes descargarte de internet imágenes ambientas en Halloween y ponerlas en tu fondo de pantalla. Eso sí, tienes que tener en cuenta que pueden no estar perfectamente optimizados, y puede haber desajustes. Pero el cambio en la aplicación no sólo viene en la imagen de fondo de tus conversaciones, también en los stickers de WhatsApp. La compañía pone a tu alcance colecciones inspiradas en la noche más terrorífica del año.

Todavía se desconoce si WhatsApp va a activar el modo Halloween también en los avatares, ya que hay que recordar que estos llevan muy poco tiempo en la aplicación y todavía no han experimentado con ellos.