Sofía Suescun habla claro sobre la reconciliación con su madre: «Me dijeron que la familia…»

Hace más de un año, Sofía Suescun decidió romper su relación con Maite Galdeano y desde entonces se han convertido en enemigas íntimas. Nosotros hemos seguido la historia desde el primer momento y estamos en disposición de afirmar que el asunto es más grave de lo que parece. De hecho, Kiko Jiménez está dispuesto a emprender acciones legales por las acusaciones que ha recibido por parte de su suegra. No entiende lo que está pasando y considera que la única forma de poner fin a la polémica es pidiendo ayuda a la justicia. El colaborador ha desaparecido de los platos de Telecinco porque no quiere romper su silencio, pero Sofía está cansada de mirar para otro lado y ha lanzado un mensaje que ha resuelto muchas dudas.
La influencer de 29 años tiene las ideas claras y ha recalcado que confía plenamente en Kiko Jiménez. Considera que hay ciertas personas que están deseando que rompan, pero de momento se mantienen unidos y no van a dejar que nada les afecte. Sofía y su novio viven en una casa situada a las afueras de Madrid y están intentando pasar inadvertidos durante este escándalo. Sin embargo, su Suescun está en contacto directo con sus seguidores de Instagram y les ha mandado un mensaje que dice lo siguiente: «Me engañaron cuando me dijeron que la familia es lo primero. La familia que vale es la que te impulsa, te apoya y te deja ser libre».
Con todo lo anterior, entendemos que la reconciliación de Sofía Suescun y Maite Galdeano está más lejos que nunca. A la empresaria le costará mucho perdonar ciertas cosas y considera que su madre jamás ha respetado a Kiko Jiménez. Se ha dado cuenta de que por ahí no puede pasar y ha declarado: «Si no te aceptan como eres, no tienes por qué cargar con su chantaje emocional. Aléjate de cualquier círculo que corte tu libertad. Hay personas ahí fuera dispuestas a darte amor verdadero, sin necesidad de llevar tu sangre». Por suerte, la ex ganadora de Gran Hermano se ha rodeado de un grupo de amigos que le están ayudando a salir adelante.
Las reflexiones de Sofía Suescun
Sofía Suescun lleva más de una década trabajando en los medios de comunicación y a lo largo de su carrera muchos le han advertido de las intenciones de Maite Galdeano. Los expertos en crónica social se dieron cuenta de que esta última estaba motivada por intereses económicos y aseguraron que se estaba aprovechando de su hija para llevar un nivel de vida repleto de lujos y comodidades. Con el paso del tiempo, Sofía ha admitido que si se sentía presionada por su progenitora, quien siempre le exigía dar lo mejor de ella, triunfar en televisión y conseguir los mejores contratos. Todo esto lo dijo en ¡De Viernes! en plena guerra familiar y ahora ha utilizado sus redes para seguir ampliando su punto de vista.
«Prefiero rodearme de mis animales antes que de gente que sólo está por cumplir o aparentar. Ellos me dan paz, compañía y amor real. Estoy harta de vivir bajo lo que se espera de mí. Valoro más que nada mi libertad, mi paz interior y mi esencia. Acepto que soy una persona altamente sensible, por eso, cuando voy a lugares con ruido y demasiada gente, me agobio, me da ansiedad, quiero huir», ha escrito en una publicación que ya acumula ciento de «me gustas».
Para poner punto y final a sus reflexiones, dice: «He aprendido a vivir con tranquilidad el presente. Sin anclarme en el pasado. Sin ahogarme en el futuro. Aquí y ahora. Me encantaría retirarme en un lugar donde nadie me conociera. Rodeada de lo único que me hace feliz: los animales y la naturaleza. Y si a alguien le incomoda… no pasa nada. Porque al final, mi vida es mía».
Kiko Jiménez se somete a una operación
Mientras Sofía Suescun zanja sus problemas familiares, Kiko Jiménez se ha sometido a una intervención quirúrgica para solucionar uno de sus grandes complejos. Se ha hecho un injerto capilar y ha compartido el resultado con sus seguidores. «Aparentemente tenía buena mata de pelo, o al menos eso parecía. Después de años arrastrando problemas personales, varias participaciones en Supervivientes (con lo que esto conlleva) y el paso del tiempo, imagino, que ya tengo 33 tacos… todo esto genera un estrés que por desgracia ha pasado factura a mi pelazo», ha comentado después de entrar al quirófano.
«También reconozco que empezaba a tener complejo porque, a pesar de llevar el pelo rizado y largo, no se apreciaba (o al menos yo hacía por donde para que no se apreciase) pero tenía clareos importantes y tenía que hacer algo para remediarlo. Por eso he decidido ponerme en manos de los mejores y acabar con esto de lleno», añade el tertuliano de Mediaset. Después de esto, Sofía le ha felicitado por ser tan valiente: «Ánimo bebé, ya verás que va a salir todo mejor de lo que esperas». Con este gesto, la pareja ha demostrado que han sido capaces de superar el huracán que provocó Maite Galdeano.
