El secreto de la hija de Carlos Herrera: confiesa la verdad sobre su apellido

La vida de Carlos Herrera sigue siendo un misterio en muchos aspectos, por ejemplo nadie sabe a ciencia cierta por qué se separó de Mariló Montero. Lo que sí está confirmado es que mantiene una buena relación con ella, entre otras cosas porque tienen dos hijos en común. La más mediática es Rocío Crusset, quien tuvo que cambiarse los apellidos por un motivo que acaba de salir a la luz. Antes de hablar del tema debemos tener en cuenta un punto importante. Rocío se ha convertido en una de las modelos más destacadas, pero no ha recorrido un camino sencillo.

Rocío Crusset quería dedicarse a las pasarelas desde que era una niña, pero sus padres no le dejaron y le recomendaron que se centrase en sus estudios. Así lo hizo. Pasó su adolescencia fuera de España y cuando tuvo que matricularse en la universidad eligió un centro en su tierra natal. Se formó en Administración y Dirección de Empresas, pero no ejerce como tal. A sus 23 años ya ha hecho carrera encima de las pasarelas y nadie habla de ella por ser hija de Carlos Herrera y Mariló Montero. Es justo lo que quería.

Rocío Crusset explica su decisión

Rocío Crusset se ha sincerado en ‘XLSemanal’ y ha explicado por qué quiso cambiarse el apellido. “Quería empezar desde abajo”, asegura. Su intención era que su padre no le abriera ninguna puerta, por eso modificó su identidad, para que nadie le pudiera relacionar con el periodista. Esta estrategia ha funcionado, pero asegura que todavía hay medios que le acusan de tener privilegios por tener una familia tan bien posicionada.

“Me quería quitar el sambenito, pero hay mucha gente que no lo tiene en cuenta. Por supuesto que tengo una cobertura más amplia y que soy más conocida por eso, pero profesionalmente ya puedes ser la hija de Obama, que si no vales nadie te va a dar trabajo”, empieza diciendo. “Me cambié el apellido para empezar desde abajo, así que las portadas de revista que he protagonizado me las he ganado yo y las campañas y los desfiles también”.

La verdad sale a la luz

La hija de Mariló y Herrera se fue de España durante su adolescencia, entre otras cosas para distanciarse del foco mediático, pero no lo consiguió. Siempre ha sido famosa y asegura que ya no le molesta porque sabe que sus grandes trabajos los ha conseguido gracias a su talento. “No me molesta, porque yo no le he dado nada de relevancia a este tema. No soy ninguna aprovechada. No he llamado a mi padre ni a mi madre para que me consigan portadas. Quiero que mi carrera sea real, que sea algo que me he ganado por mí misma”.

La gran preocupación de Rocío

Hay algo bueno en ser hija de Carlos Herrera: las redes están pendiente de ellas. Asegura que en su trabajo es importante y que muchos directores le preguntan por le número de seguidores que tiene en Instagram. Reconoce que está preocupada. “Últimamente me preocupa bastante el tema, porque el número de seguidores influye mucho. En el último año, si he ido a cincuenta castings, en los cincuenta querían saber cuántos followers tengo. Eso me obliga a cuidar todo lo que subo”.