Rosario Mohedano estalla contra Antonio Tejado y todo el mundo alucina: «No se lo voy a permitir»

La polémica vuelve a rodear a Antonio Tejado, quien enfrenta un proceso judicial tras haber sido detenido el pasado febrero, acusado de tener alguna implicación en un violento asalto a la casa de su tía, la cantante María del Monte. Este incidente ha sacudido tanto a su entorno cercano como a los medios de comunicación, desatando una serie de reacciones. Entre quienes han alzado la voz destaca Rosario Mohedano, ex pareja de Tejado y madre de su hijo mayor. Nosotros sabemos toda la verdad.

La relación entre Rosario Mohedano y Antonio Tejado siempre ha estado rodeada de momentos tensos y episodios difíciles que ambos han procurado dejar atrás. Sin embargo, el arresto de Antonio ha revivido esos recuerdos y Chayo, que ha intentado mantener a su hijo al margen del escándalo, ha tenido que enfrentar nuevamente las miradas de la opinión pública.

El hijo que ambos comparten nació en noviembre de 2008 en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena en Sevilla y, aunque su relación con su padre ha sido intermitente, Rosario ha insistido en que el niño tiene derecho a conocer la verdad sobre los conflictos que rodean a su progenitor. En redes sociales, la cantante ha mostrado una actitud firme: «No voy a permitir que se digan tonterías sobre mi hijo o sobre lo que hemos vivido».

Rosario Mohedano rompe su silencio

Uno de los puntos que Rosario Mohedano ha subrayado en sus publicaciones es que su hijo, ahora adolescente, está plenamente informado sobre la situación que envuelve a su padre. La cantante ha destacado que siempre ha optado por ser honesta con él, pues considera que no debe ocultarle nada que pueda afectarlo. Para la artista es esencial que el menor crezca en un ambiente de transparencia y respeto, donde él mismo pueda formarse su propia opinión sobre los hechos que involucran a su padre.

«Mi hijo sabe lo que ocurrió, sabe cuál ha sido mi experiencia y eso es lo que realmente me importa. No permitiré que nadie use nuestra historia para atacarnos ni para inventar cosas que no son ciertas», ha comentado en su última aparición.

Aunque Rosario siempre ha tratado de llevar una vida discreta, su conflictiva relación con Antonio Tejado fue, durante mucho tiempo, un tema de interés en el mundo de la crónica social. Su historia estuvo marcada por episodios difíciles y rupturas que dejaron una profunda huella en la cantante.

En entrevistas anteriores, la cantante describió esa etapa como un infierno del que salió adelante prácticamente sola, sin el apoyo de quienes esperaría que estuvieran a su lado.

«Ningún periodista o colaborador ha mostrado arrepentimiento»

A lo largo de los años, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha trabajado arduamente para reconstruir su vida y dejar atrás esa etapa. Hoy en día la cantante se encuentra en una situación más estable y feliz, dedicada a su carrera musical y ha procurado minimizar el contacto con Tejado, a quien respeta como padre de su hijo.

Uno de los aspectos que más le ha dolido a Mohedano ha sido la falta de reconocimiento de algunos de los medios y colaboradores que, en su momento, la criticaron cuando ella compartió el doloroso proceso que vivió junto a Tejado. Según Rosario, mientras enfrentaba esa situación, en lugar de recibir apoyo o comprensión se encontró con una actitud crítica y despectiva por parte de varios personajes de la prensa del corazón.

«Algunas personas se han disculpado, pero ningún periodista o colaborador ha mostrado arrepentimiento ni me ha pedido disculpas por haber cuestionado mi historia y mis palabras», señaló con frustración.

Rosario Mohedano quiere proteger a su hijo

A pesar de los conflictos que marcaron su relación con Antonio Tejado, Rosario ha adoptado una actitud más conciliadora respecto al papel de su ex en la vida de su hijo. En un intento por priorizar el bienestar del adolescente, la cantante ha enfatizado en varias ocasiones que respeta a Tejado en su rol como padre.

Este respeto no implica que Chayo minimice los episodios difíciles que vivió junto a Tejado, pero sí marca un esfuerzo por mantener la estabilidad emocional de su hijo y no convertir los conflictos pasados en un obstáculo para la relación paterna. Rosario entiende que, a pesar de las dificultades, su hijo tiene el derecho de formar su propia percepción de su padre, libre de influencias negativas.

También ha habido quienes critican su decisión de hacer públicas ciertas opiniones sobre su ex pareja, considerando que podría ser perjudicial para el menor. No obstante, Mohedano ha dejado en claro que sus palabras no buscan perjudicar a nadie, sino simplemente dejar constancia de su verdad y de su compromiso hacia su hijo.