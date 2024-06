Sale a la luz el peor momento de Rosario Mohedano: «A veces es mejor no estar»

Rosario Mohedano es conocida por ser sobrina de Rocío Jurado y prima de Rocío Carrasco, pero lo cierto es que ya lleva 25 años encima de los escenarios y ha demostrado ser una artista con identidad propia. En su momento fue un rostro muy conocido en los programas de Telecinco, pero decidió desaparecer a raíz de una serie de conflictos que tuvo con La productora La Fábrica de la Tele.

La cantante utiliza sus redes sociales para contar su verdad y cada vez tiene más seguidores, algo que como es natural ha beneficiado a su trayectoria encima de los escenarios. En las últimas horas ha dado una entrevista ya reflexionado sobre su peor momento.

‘Ave Fénix’ es el título que ha elegido Rosario Mohedano, popularmente conocida como Chayo, para su nueva canción. Su vida no ha sido fácil, aunque afortunadamente siempre ha estado bien rodeada y ha logrado salir adelante con una sonrisa. Su positividad ha inspirado a mucha gente y ahora quiere plasmarlo todo en un tema que promete dar la vuelta a nuestro país. «Estar tanto tiempo en esta profesión te enseña a que debes tener paciencia y que a veces es mejor no estar. Yo estaba con quien debía y tenía que estar, que era con mis hijos, sobre todo con el mayor», ha declarado en una famosa publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rosario Mohedano (@rosariomohedano)

Rosario está de plena actualidad a raíz de los problemas legales que ha tenido su ex, el colaborador sevillano Antonio Tejado. Recordemos que tuvieron un hijo juntos, pero la relación que mantenían acabó muy mal y actualmente tienen el contacto necesario. Antonio ha sido señalado tras el robo que tuvo lugar en casa de la cantante María del Monte, pero Mohedano prefiere no hacer ningún comentario al respecto para no resucitar a los fantasmas del pasado.

La crisis personal de Rosario

La hija de Amador Mohedano y Rosa Benito está atravesando un momento fantástico, aunque no olvida que ha tenido que luchar mucho para ser feliz. «Estuve en una época en la que no quería salir, no quería enfrentarme a la gente», ha declarado. No podemos olvidar que Rosario tiene varios enemigos en televisión, como por ejemplo el tertuliano Kiko Hernández. Esta guerra y otros conflictos mediáticos fueron mermando poco a poco la alegría que siempre le ha caracterizado.

«Me acuerdo de estar en la cama tirada con la manta hasta el cuello y sin querer saber nada de nadie. Yo no sé cuántas horas pudieron pasar, pero mi hijo mayor, que era pequeñito en ese momento, se metió en la cama y me dijo: ‘¿Mamá, estás malita?’». La artista tenía un buen motivo para salir adelante: quería que su familia le viese bien. Esa es la razón por la que se puso manos a la obra y ahora tiene entre manos un proyecto que le ha devuelto al centro de la noticia.

Rosario prefiere no dar nombres, pero asegura que sus detractores le influyeron más de la cuenta y lograron robarle la esperanza. «Me hicieron llegar a creer que por el mero hecho de respirar ya estaba molestando a alguien». Insiste en que ha pasado una etapa de «pura tristeza», pero afortunadamente todo esto forma parte del pasado y ahora mira al futuro cargada de ilusión. Es una de las razones por las que ha hablado en la revista ‘Semana’.

¿Por qué ya no se habla con Antonio Tejado?

La sobrina de Rocío Jurado y el sobrino de María del Monte empezaron a salir en 2007 y un año después dieron la bienvenida a su primer y único hijo en común. Rosario dio a luz el 14 de noviembre de 2008 en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena en Sevilla. Tres meses después de este momento tan deseado, la artista anunció que había terminado su historia con Antonio Tejado. Sin embargo, no descartó reconciliarse con él en un futuro. «Yo sigo enamorada del padre de mi hijo», dijo exactamente.

El problema fue la ex pareja no supo llegar a ningún acuerdo, de hecho Rosario Mohedano terminó demandando a Antonio Tejado. A raíz de este incidente el sevillano pensó que lo mejor para ambos era romper el contacto. Durante su participación en ‘Gran Hermano Dúo’, el tertuliano desveló cómo se sentía al asumir su incapacidad para ser amigo de Mohedano. «Nos metimos en un tema de juzgados e historias y yo decidí no volver a tener relación. Me da mucha pena», declaró cuando le preguntaron por el motivo de su enemistad.

Rocío Carrasco, el otro problema de Chayo

Antonio Tejado no es el único que tiene problemas con Rosario Mohedano. La intérprete de ‘Ave Fénix’ era uno de los grandes apoyos de su prima Rocío Carrasco, pero cuando esta decidió protagonizar el documental ‘Contar la verdad para seguir viva’ se separó de ella y tuvo que pagar un precio muy caro por esta decisión. Sus detractores le acusaron de haber traicionado a Rociíto, pero ¿qué hay detrás de esta ruptura? Rosario se ha posicionado con la familia Mohedano, un clan que no puede ni ver a Carrasco. Esa es la clave de todo.