Máxima preocupación la salud de Rosa Benito: la imagen que ha levantado muchas sospechas

«Nunca creí que me iba a sentar aquí». Estas fueron las palabras exactas de Rosa Benito cuando regresó a Telecinco después de estar varios años alejada de la cadena. Su conflicto con Rocío Carrasco le convirtió en un rostro hostil para los colaboradores de ‘Sálvame’, programa que en su momento tenía mucho peso en Mediaset. La cuñada de Rocío Jurado decidió abandonar los medios de comunicación y empezar una nueva etapa, pero nada dura para siempre y los responsables de ‘¡De Viernes!’ le ofrecieron volver. Según cuenta, tuvo que pensárselo mucho porque no quería tener más problemas, aunque se dio cuenta de que había mucha gente que estaba deseando volverla a ver en acción.

“Estoy bien, feliz, disfrutando de los míos. Tengo un proyecto muy bonito, pero para septiembre y viviendo, que también es muy importante». El proyecto al que hace referencia es una obra de teatro que le ha devuelto la ilusión, por eso no ha echado en falta su presencia en la pequeña pantalla. «No me ha dado por eso porque tampoco había algo que me llamara. Prefería estar en casa y hacer todo lo que habéis visto». La colaboradora ha aprovechado su tiempo libre para recuperar el tiempo perdido con su familia.

Una publicación compartida por Rosa Benito (@rosapepioficial)

Rosa Benito ha sido una de las estrellas más destacadas de ‘Sálvame’. Sus entrevistas cosechaban unos datos de audiencia extraordinarios y era la protegida de La Fábrica de la Tele. El problema es que su hija denunció a la citada productora y a partir de ese instante comenzó una guerra que no ha terminado bien. Rosa abandonó los platós de televisión para retirarse a un segundo plano, pero ahora ha regresado con fuerza y lamentablemente ha dado una mala noticia: tiene un problema médico.

El estado de salud de Rosa Benito

Rosa Benito conoce mejor que nadie cómo funciona la industria del corazón. En las últimas horas se ha convertido en tendencia porque ha compartido una foto que ha hecho saltar todas las alarmas, pero se ha negado a dar explicaciones. Lo único que ha escrito es: «Para los que preguntan, aquí tenéis la contestación». Después de estas palabras ha publicado una imagen con el brazo escayolado. Muchos se preguntan por lo que ha pasado, pero la tertuliana se ha quedado ahí.

No podemos olvidar que la vida de Benito ha estado en boca de todos durante mucho tiempo. Su separación de Amador Mohedano le convirtió en uno de los rostros más mediáticos de la crónica social. La colaboradora concursó en ‘Supervivientes’, se llevó el premio final e intentó empezar una nueva vida. Amador no podía seguir este ritmo, comenzaron a tener diferencias y Rosa pensó que la mejor opción era separarse.

¿Cómo se encuentra Amador Mohedano?

Amador Mohedano también ha perdido mucho peso mediático en los últimos meses, aunque no ha dejado de protagonizar polémicas. Su situación económica hizo saltar todas las alarmas y algunos periodistas aseguraron que estaba a punto de perder la casa que había heredado de Rocío Jurado. En ese momento su otra hermana salió en su defensa y aseguró que Amador nunca iba a quedarse en la calle, pues estaba acompañado de toda su familia.

Amador habla a través de un canal de YouTube e incluso intentó sentarse en el plató de ‘¡De Viernes!’, pero no llegó a un acuerdo con los productores. No obstante, utiliza las redes sociales para aclarar ciertas cosas, como por ejemplo su opinión sobre Antonio Tejado.

El revuelo de Antonio Tejado

Rosa Benito prefiere no hablar de Antonio Tejado, el ex marido de su hija Rosario. Desde que le acusaron de estar implicado en el robo que sufrió María del Monte, la tertuliana ha guardado silencio y se ha limitado a hacer caso omiso a las preguntas de los reporteros. Sin embargo, amador es más directo y no tiene ningún problema en decir lo que piensa sobre el padre de su nieto.

Una publicación compartida por Antonio Tejado Garcia (@antoniotejadoficial)

«Yo te voy a decir una cosa. Este final no me lo esperaba, la verdad es que no. No me lo esperaba en este final, pero siempre se le aconsejaba muy bien para que siguiera el camino recto», declaró cuando metieron a Antonio en la cárcel. «Lo que ha pasado es fruto de un tiempo que lleva con mañas compañías. Digo yo, porque no sé nada de Antonio desde hace mucho tiempo. Es un personaje que además tiene mucha labia. Él no es ningún tonto. Lo que pasa es que tiene unos prontos y unas cosas de prontos que no». En el lado opuesto está Rosa, quien ha adoptado una postura mucho más discreta.