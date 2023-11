El duro y triste golpe que han sufrido estas dos famosas de Mediaset preocupa a todos sus seguidores

Dos rostros muy importantes para el universo Mediaset han comunicado una triste noticia que ha hecho saltar todas las alarmas. Estamos hablando de Rosa Benito y Chayo Mohedano. Ambas dieron grandes momentos en Telecinco, a pesar de que llevan un tiempo apartadas de la cadena por cuestiones legales. La cantante interpuso una demanda y Rosa no dudó en dar la cara por ella. A partir de ese momento empezó una guerra que todavía no ha terminado. La exmujer de Amador Mohedano está al lado de su hija y han emprendido un nuevo camino juntas fuera de la pequeña pantalla.

Rosa Benito reapareció en un evento en Madrid. Aseguró que estaba mejor que nunca y prometió que tenía un proyecto entre manos que iba a dar mucho de que hablar. «Todavía estamos con los ensayos, será en verano más o menos», comentó al respecto. Se negó a dar más detalles porque sus responsables no le dejan llegar demasiado lejos, pero sí confirmó que tenía una gran ilusión. Esta alegría se ha visto empañada por un duro golpe que marcará un antes y un después en su vida.

Rosa Benito y Chayo Mohedano están muy afectadas

Rosa Benito fue cuñada de Rocío Jurado, trabajó con ella y aprendió a gestionar ciertas situaciones en público. Es un personaje imprescindible para entender ciertas tramas. Genera espectáculo y entretiene a la audiencia mejor que nadie, pero también tiene momentos de debilidad. Rosa y su hija Chayo están muy afectadas tras perder a una persona que era importante para ellas. No han profundizado en esta triste noticia porque el fallecido era anónimo, aunque sí han compartido algunos datos con sus seguidores, quienes están cada vez más preocupados.

«Desde ayer tengo el corazón roto. Anoche alguien muy importante para mí me decía: ‘¿Qué es lo que tenemos que aprender de esta situación tan injusta que hoy la vida nos pone en frente?’ Chayo publicó este mensaje y añadió: «Tengo que aceptar una muerte que no quiero aceptar y me duele aceptar. Tan joven y tan bueno».

La reacción de Rosa Benito

Rosa conoce mejor que nadie cómo funciona la prensa del corazón, por eso ha sido tan prudente y no ha dado demasiadas pistas. «La vida y la muerte siempre están ahí», escribió en una primera publicación. Después se dio cuenta de que su hija estaba muy tocada y no tuvo más remedio que dar un paso adelante para apoyarla de forma pública y mandarla un mensaje de ánimo. «Qué injusta es la vida a veces. El dolor de una madre cuando te mira a los ojos y te dice: ‘tengo un dolor tan grande que no lo puedo expresar’».

¿Quién ha fallecido?

Rosa Benito y Chayo Mohedano han iniciado una nueva aventura lejos de las polémicas que protagonizaron en Telecinco. De un tiempo a esta parte están centradas en otros proyectos y no quieren llamar la atención de sus detractores. Ese es el motivo por el que están siendo tan cautas. Sin embargo, Rosa no dejó pasar la oportunidad de despedirse de su ser querido. No dio su nombre, pero le dijo: «Te llevas mucho amor, pero dejas tanto dolor. El cielo desde hoy brilla muchísimo más».