Roberto Brasero no da crédito a lo que nos espera: llega un «episodio de calor extraordinario»

El experto en el tiempo, Roberto Brasero no da crédito a lo que nos está esperando, un giro radical en toda regla, para lo que quizás no estamos preparados. Es momento de empezar a prepararnos para lo peor, con ciertas novedades que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después, de la mano de algunas situaciones del todo inesperadas. Por lo que, habrá llegado el momento de organizar un fin de semana, marcado por los cambios en el tiempo que hay que empezar a visualizar.

El calor puede ser un problema para gran parte de España, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un giro importante en lo que se refiere a una situación del todo inesperada. En este mes de mayo y los anteriores no se ha visto un termómetro llegando a unas cifras tan elevadas. Son días de aprovechar al máximo esta especie de cambios que podemos empezar a ver llegar a toda velocidad, de una manera que quizás no esperaríamos que se produjera de esta forma. Son días de apostar claramente por una situación inesperada que hasta el momento no pensábamos que tendríamos.

No da crédito Roberto Brasero a lo que nos espera

Roberto Brasero se adelanta a todos y nos da una serie de señales ante lo que tenemos por delante. Son tiempos de cambios y de visualizar una serie de novedades destacadas que debemos empezar a ver llegar a toda velocidad. Con la mirada puesta a estos cambios que queremos empezar a visualizar todo puede ser posible.

Tendremos que enfrentarnos a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará desde cero. Es hora de apostar claramente por esta previsión del tiempo, que, aunque nos trae malas noticias, nos servirá para organizarnos un poco mejor, sabiendo en todo momento qué es lo que nos está esperando.

Son tiempos de ver un poco más allá y de establecer estos límites que pueden acabar siendo claves. En unos días en los que el mal tiempo puede acabar siendo un plus en estas jornadas que quizás no esperaríamos. Estamos pendientes de unas temperaturas que van en aumento y nos están dando un motivo para pautar las salidas de casa. Es hora de dejar salir determinados cambios que pueden ser los que marquen estos días que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener.

Llega un episodio de calor extraordinario

El calor acabará siendo el gran protagonista de estos días que pueden ser los que marquen unas jornadas cargadas de actividad y que pueden acabar siendo claves para todos. Es momento de ver qué nos dice uno de los máximos expertos en el tiempo de nuestro país.

Desde Antena 3, Roberto Brasero, nos hace una previsión del tiempo que realmente pone los pelos de punta, nos explica que: «Mañana sábado seguiremos con temperaturas máximas elevadas para la época en la mayor parte de la Península, y se prevé superar los 34-36 grados en la vertiente atlántica sur, depresiones del nordeste y valles del sudeste, y de 38-40 grados en el Guadalquivir. También sigue la posibilidad de tormentas localmente fuertes en la cordillera Cantábrica, alto Ebro y montañas del tercio este peninsular, sobre todo por la tarde».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Para el domingo, un panorama similar. A partir de mediodía irán creciendo nubes de evolución en el interior de la Península, y son probables precipitaciones y tormentas en el extremo norte, entorno de la Ibérica, este y norte de la meseta Norte y zonas aledañas, con la posibilidad de que sean tormentas localmente fuertes en el alto y medio Ebro, Pirineos y la Ibérica. Además, en otras zonas de la mitad norte y el sureste podríamos tener de nuevo tormentas secas con fuertes rachas de viento. Las temperaturas mantendrán valores elevados para la época en buena parte de la Península y medianías de Canarias, aunque ya no subirán más, salvo en el Ampurdán, donde sí tenemos un ascenso. Y ya en Galicia y las comunidades del Cantábrico podrán bajar acusadamente las máximas, sobre todo en interior: en Oviedo puede que no pasen de 18° el domingo».

El domingo llegan novedades destacadas: «El domingo, con inicio del mes de junio, comienza también el llamado verano climatológico. Como ya hemos explicado en ocasiones anteriores, en climatología las estaciones tienen que seguir trimestres exactos que permitan comparar unos con otros. En el caso del verano se trata del trimestre de junio, julio y agosto, por eso podemos decir que este domingo comienza el verano en términos climatológicos, pero el tiempo será propio del pleno verano, como si en lugar del mes de junio comenzase ya el de agosto. Ese es el tiempo que hemos tenido hoy y el que tendremos todo el fin de semana. La semana que viene debería ser distinta, porque el lunes ya contemplamos una bajada por el oeste peninsular y el martes en la mayor parte de España, salvo el Mediterráneo, donde ahí podrían subir incluso algunos grados, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Pero en general, martes y miércoles serán días mucho menos calurosos, a la espera de que vuelvan a repuntar las temperaturas para el final de la semana que viene. Hará menos calor, pero el calor sigue».