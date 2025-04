Roberto Brasero confirma lo peor para Semana Santa: avisos de nieve importantes

Las autoridades meteorológicas han emitido importantes avisos por nevadas que confirman un escenario desfavorable para la Semana Santa. Los pronósticos señalan una situación climatológica que podría afectar significativamente a numerosas zonas del país durante este periodo vacacional.

Los expertos recomiendan prestar especial atención a la evolución meteorológica en los próximos días, ya que las condiciones podrían deteriorarse rápidamente. Este cambio en el patrón climatológico obliga a reconsiderar planes y actividades programadas para estas fechas tan señaladas.

La previsión indica un giro importante en las condiciones atmosféricas, con un descenso térmico notable que favorecerá precipitaciones en forma de nieve en cotas más bajas de lo habitual para esta época del año. Este fenómeno, poco frecuente en fechas primaverales, representa una anomalía meteorológica significativa.

Los sistemas de baja presión que se aproximan podrían generar nevadas en zonas donde habitualmente no se registran a estas alturas del año, lo que exige extremar la precaución especialmente en desplazamientos por carretera durante uno de los periodos con mayor movilidad en todo el calendario.

Aviso de nieve importante

La nieve hará acto de presencia en estos próximos días en los que todo puede ser posible, de la mano de algunos cambios que pueden acabar siendo los que marquen estos días. Habremos llegado una serie de detalles en los que todo es posible, de la mano de una previsión del tiempo del todo inesperada.

Tenemos por delante algunos cambios destacados que pueden acabar de darnos más de un problema que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Estamos ante algunos días de vacaciones que pueden acabar siendo los que marquen estas próximas jornadas que quizás hasta ahora no pensábamos que fueran tan intensas.

La advertencia de un experto en el tiempo como Roberto Brasero no deja lugar a dudas, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que serán los que marcarán estas jornadas que hasta la fecha no pensábamos que estuviesen tan cerca. Son tiempos de apostar claramente por algunos elementos que serán esenciales y que realmente pueden hacernos cambiar de planes.

Este experto se adelanta a todos y nos explica alto y claro cómo será el tiempo en estos días tan señalados en el calendario que quizás hasta ahora no pensábamos que fueran tan intensos.

Confirma Roberto Brasero lo peor de esta Semana Santa

Adelantándose a todos los que tenemos por delante, una previsión del tiempo que puede acabar siendo destacada en todos los sentidos. Tendremos que afrontar un importante cambio de ciclo que hasta la fecha no pensábamos que hubiéramos tenido en cuenta.

Son días de apostar claramente por una previsión del tiempo como la de Roberto Brasero que nos explica que: «Podría ser un día de transición, con lluvias por la mañana en el norte de Aragón y en Cataluña, y por la tarde en Galicia. Como novedad en el pronóstico, aparece hoy la posibilidad de tormentas por la tarde en el área mediterránea, más probables hacia la Comunidad Valenciana. Cielos cubiertos en el Cantábrico y nubes y claros con baja probabilidad de precipitaciones en el resto de España, sobre todo en Extremadura y Andalucía, donde debería ser un lunes soleado. Temperaturas en descenso generalizado en la Península y Baleares, salvo en litorales mediterráneos y Canarias, donde no se esperan cambios significativos».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Estos días son los que podría ir entrando esa masa de aire polar desde el norte de Europa hacia el norte de la península, con chubascos, nevadas en las montañas y un descenso notable de las temperaturas. Ese aire frío acompañaría a un frente que durante el martes recorrerá toda la península de oeste a este, por lo que de nuevo se esperan lluvias generalizadas que, debido a la bajada de temperaturas y, por lo tanto, de la cota de nieve, traerán también nevadas a las montañas del centro y norte peninsular. Pero el martes también es probable que vuelva a llover en el sur y en el este. En Canarias no. El miércoles la inestabilidad sigue en el norte, con nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos por debajo de los 1.500 metros y posibles lluvias en el resto de la mitad norte y zona centro, pero ya no tanto en la mitad sur. Serán, en cualquier caso, días revueltos, frescos en el norte y no muy calurosos en el sur».

De cara al fin de semana la situación podría cambiar: «Hay mucha incertidumbre para estos días. A día de hoy, cobra fuerza un escenario con algunas lluvias aún el Jueves Santo en el Cantábrico, pero no en el resto de España, donde el Jueves Santo no debería llover. Y el Viernes Santo en general tampoco, salvo en el noroeste y, sobre todo, en Galicia, por donde podría entrar otro frente. Sobre esto hay incertidumbre por si ese frente se adelanta sobre lo ahora previsto y pueda llover en más zonas el Viernes Santo, pero en principio, a día de hoy, los modelos lo pintan para el noroeste nada más».