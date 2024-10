Roberto Brasero anuncia lo que está por llegar: «Después del veranillo nos esperan sorpresas»

Lo que está por llegar, según Roberto Brasero, puede ponerlos los pelos de punta, después del veranillo de San Miguel nos esperan sorpresas del todo inesperadas. Estamos viviendo uno de los otoños más extraños de todos los tiempos, afrontando algunas situaciones que hasta la fecha no habíamos ni esperado. Por lo que, es el momento de hacer realidad algunos cambios que, hasta la fecha, quizás no teníamos en mente y pueden darnos ese golpe de gracia hacia el otoño más auténtico.

El veranillo de San Miguel nos dice que tenemos por delante una situación que nos alejará del todo de lo que podríamos llegar a imaginar en estos tiempos que tenemos por delante. El experto en el tiempo Roberto Brasero tiene muy claro qué es lo que va a pasar en unas jornadas en las que, sin duda alguna, tocará prepararse para lo peor en todos los sentidos. Nos esperan sorpresas después del veranillo, un fenómeno poco común que nos hará estar muy pendientes de lo que tenemos por delante. Se avecinan unos cambios destacados que pueden acabar generando más de una situación inesperada.

Anuncia Roberto Brasero lo que está por llegar

Este anuncio de Roberto Brasero se adelanta al resto y nos sumerge en lo peor de unos días que caerán como un mazo de agua fría. Una opción de lo más recomendable que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Por lo que, habrá llegado el momento de hacer realidad eso que tanto queremos.

Un veranillo de San Miguel que se ha alargado más de la cuenta, en especial en algunas zonas del país donde la inestabilidad parece que no termina de llegar. Estamos viendo como las temperaturas de más de 30º siguen siendo noticia también en octubre, algo que quizás hasta la fecha no esperaríamos.

Los expertos en el tiempo no paran de actualizar unos mapas del tiempo que pueden ser los que marquen un antes y un después. Son tiempos de cambios para los que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta que tenías una situación de inestabilidad por delante.

El sol tiene las horas contadas y esa anomalía térmica que estamos viviendo dará paso a una brusca bajada de las temperaturas. Roberto Brasero anuncia lo que está por llegar que puede acabar siendo algo que nos haga rectificar algunos planes esta semana.

Después del veranillo de San Miguel nos esperan sorpresas

El experto Roberto Brasero sabe muy bien qué nos está esperando en estos días en los que debemos empezar a prepararnos para lo peor. Parecerá que el mal tiempo se instaura en algunos pasos que serán los que marcarán una diferencia importante siguiendo esta previsión del tiempo.

«No se esperan precipitaciones en el área mediterránea, Andalucía y sureste de Castilla-La Mancha. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos y un ligero descenso de temperaturas en el archipiélago. También bajarán en el noroeste, por las lluvias, pero subirán todavía el domingo en el centro y sobre todo en Baleares y en la mitad oriental de la península. Ahí es donde será un domingo de bañador: 27º en Barcelona, 30º en Castellón de la Plana, 33º en Alicante, 34º en Murcia o 35º en Valencia. En León y en Lugo se espera la máxima más baja con 19º, pero con un amanecer bastante suave, ya que la mínima podría ser superior a los 12º».

Este fin de semana ha sido de lluvias y calor, pero lo que viene a partir de ahora podría ser incluso peor. Siguiendo a los expertos de la AEMET, nos esperan unos días en los que tendremos que sacar el paraguas y el abrigo. Tal y como advierten los expertos del tiempo: «Se prevé el acercamiento al noroeste peninsular del ex huracán Kirk que dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el cuadrante noroeste, oeste del sistema Central, Cantábrico y Pirineos. Se esperan más abundantes en el oeste de Galicia, con probabilidad de ser persistentes y/o fuertes, y no se descartan en otros puntos de la vertiente atlántica de forma débil y ocasional. Asimismo, los restos del sistema frontal que el día pasado recorrió la Península aún dejaran precipitaciones con tormenta en el nordeste así como en Baleares, sin descartarlas localmente fuertes en puntos de Cataluña, y con tendencia a remitir y quedar poco nuboso. No se esperan precipitaciones, con intervalos de nubes altas, en los extremos este y sureste peninsulares, así como en Alborán. En Canarias, cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en los nortes, al principio tendiendo a extenderse a vertientes sur y este, y abriéndose cada vez más claros».

A partir de mañana, empezaremos a ver las temperaturas con los valores normales de esta época del año: «Las temperaturas en descenso generalizado, incluso notable en el centro e interiores del tercio este peninsular, y exceptuando algunos aumentos en extremo oeste y zonas del litoral levantino. Soplarán vientos intensos en la Península y Baleares, del sur y suroeste en Galicia y Cantábrico, y del oeste y suroeste en el resto. Se prevén fuertes con rachas muy fuertes en Galicia y montañas del tercio norte, sin descartarlo localmente en el entorno de la Ibérica, interiores del este y litorales mediterráneos».