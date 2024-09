Roberto Brasero alerta: empiezan las fuertes tormentas y vientos huracanados en…

Roberto Brasero es uno de los expertos del tiempo que no duda en realizar una previsión que pone los pelos de punta, empiezan las tormentas y los vientos huracanados. Es el momento de empezar a prepararnos para poder afrontar una situación que puede marcar el fin de semana. Por lo que, al final del camino seguramente podemos empezar a crear un inicio que puede ser el que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Una situación de cambios que podría afectarnos de lleno.

Cuando volvemos a la rutina esperamos poder tener esos fines de semana de dejá vù, recordando tiempos pasados en la playa. Pero parece que esta situación no se cumplirá o al menos no lo hará de la manera que esperaríamos. Es el momento de empezar a gestionar algunas situaciones que son claves y que quizás nos acaben trasladando directamente hacia un cambio de ciclo que puede ser cambiante. Del sol intenso, pasamos a las lluvias abundantes en un otoño que parece que se va adelantando en el calendario de una manera que no esperaríamos obtener. Empiezan las fuertes tormentas y vientos huracanados en estos puntos del país.

La dura alerta de Roberto Brasero se activa en estas partes del país

El experto de antena 3 en el tiempo, Roberto Brasero, no duda en activar las alertas en estas partes del país, dejando muy claro qué es lo que nos está esperando. Una situación para la que quizás no estaríamos preparados. Es hora de dejar atrás una serie de cambios que vienen de la mano y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Son días de situaciones inestables, de mirar un poco más allá y de buscar algunos cambios importantes que van de la mano. Sin duda alguna, debemos estar preparados para afrontar unos cambios que llegarán a gran velocidad y pueden ser los responsables de unas situaciones que son claves.

Es el momento de ver un poco más allá o al menos de intentarlo. Es el tiempo de afrontar determinados retos que son nuevos y que en cierta manera nos afectarán. De cara a un fin de semana para el que quizás tenemos planes, habrá llegado el día de ponernos manos a la obra con ellos. Toma nota de lo que te espera con una previsión, la de Roberto Brasero, con importantes variaciones.

Empiezan las fuertes tormentas y vientos huracanados

Es hora de visualizar una situación que puede ser la que marque unos días de transformación que son claves y que quizás hasta ahora no teníamos tan presentes. Afrontamos una situación de inestabilidad y lo hacemos con la mirada puesta a una situación que puede ser de grandes modificaciones.

Tal y como nos indican desde el canal de El Tiempo en Antena 3: «En las últimas horas, el noreste de España ha sido escenario de lluvias intensas. Según los datos de las estaciones meteorológicas de AEMET, Liria, en la provincia de Valencia, ha sido la localidad más afectada, con 54,8 l/m² de lluvia acumulada. Le siguen Bello, en Teruel, con 43,2 l/m², y Bielsa, en Huesca, con 40,2 l/m². El Solerás, en Lérida, ha registrado 39,2 l/m², mientras que otras zonas, como Seira (Huesca) y Villafranca del Cid (Castellón), han acumulado 37,2 l/m² y 36,6 l/m² respectivamente. En Torla-Ordesa (Huesca) se han alcanzado los 36,2 l/m². En el norte, Motrico, en Guipúzcoa, ha registrado 35 l/m², mientras que en el Pirineo aragonés, Cerler (Cogulla) ha sumado 34,2 l/m², y Benasque ha acumulado 33,8 l/m². Aunque estas lluvias no han causado incidentes graves, las autoridades se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas en las próximas horas. El riesgo de inundaciones es elevado, lo que obliga a extremar las precauciones. Protección Civil ha pedido a los ciudadanos evitar las zonas inundables y limitar los desplazamientos».

La previsión del tiempo no será demasiado buena, tal y como nos indican de cara al fin de semana vuelve la lluvia: «se espera la llegada de una nueva DANA por el noroeste peninsular, lo que traerá un descenso de las temperaturas y un aumento de las precipitaciones. En el tercio norte, la nubosidad y las lluvias irán en aumento de oeste a este, siendo abundantes en la región del Cantábrico y localmente fuertes hacia el final del día. No se descarta que afecten también al norte de Castilla y León y a la Ibérica riojana. En el sudeste y este de Cataluña podrían producirse algunos chubascos residuales. En el norte de Canarias se prevén intervalos nubosos, con una ligera posibilidad de lluvias débiles en las islas más montañosas. En el resto del país, dominarán los cielos despejados o con algunas nubes altas. Las temperaturas máximas subirán en el centro este y en el oeste de Cataluña, mientras que descenderán en el tercio noroeste, sudeste y en la zona del Ampurdán. Por su parte, las mínimas bajarán de forma generalizada, lo que dará lugar a noches considerablemente más frescas».