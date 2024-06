Revelan qué pasará con la sentencia de Daniel Sancho y afirman que será «la que todo el mundo espera»

El periodista Joaquín Campos ha desvelado en una entrevista reciente cuál será la sentencia para Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, en el juicio que enfrenta en Tailandia por el asesinato del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta. Según el citado experto, la sentencia será «la que todo el mundo espera». Sin embargo, aclara que no hay nada decidido y que la última decisión la tiene el juez, por muchas predicciones que puedan hacerse sobre el tema.

Daniel Sancho se encuentra actualmente en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, en Tailandia, a la espera de que el 29 de agosto se lea la sentencia del juicio. Sancho confesó el asesinato y posterior desmembramiento de Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar la pena de muerte, alegando premeditación en el crimen. Por su parte, los abogados de Sancho argumentan que la muerte fue accidental, producto de una discusión y en defensa propia.

Joaquín Campos, conocido por su obra ‘La verdad sobre el caso Segarra, en la que narra la historia de Artur Segarra, un español condenado en Tailandia a cadena perpetua, se ha pronunciado sobre el caso de Sancho. Ha protagonizado una intervención en una conocida revista que se dedica a la crónica social y ha declarado:

«Va a ser la que espera todo el mundo en Tailandia, que es pena de muerte y ni siquiera cadena perpetua. Lo que pasa es que ya se ha explicado por activa y por pasiva que a los extranjeros no se les ajusticia por una sentencia, lo que se hace es que se espera el perdón».

El futuro de Daniel Sancho en Tailandia

El escritor detalló el proceso que normalmente siguen los extranjeros condenados a muerte en Tailandia. Según su información, el hijo de Rodolfo Sancho tendría que solicitar el perdón real mediante cartas en las que se reconozcan los hechos, se pida disculpas a la familia de la víctima y se pague la indemnización que el juez considere adecuada. Este procedimiento podría iniciar un año después de conocerse la sentencia.

«A partir de ahí, se inicia un proceso que son más o menos los ocho años en prisión, donde ya cuenta el tiempo que lleva preso», ha explicado Campos en ‘Lecturas’. Esto significa que, si todo sigue este curso, Daniel Sancho podría estar de vuelta en España en un plazo de seis años y medio a siete años, inicialmente en prisión y luego con un futuro incierto pero libre del sistema penitenciario tailandés.

Hay que tener en cuenta que el cocinero defiende que la muerte de Edwin fue un suceso accidental, pero la familia del colombiano no le cree. El entorno defiende que si Sancho no hubiera querido acabar con la vida de Arrieta habría pedido ayuda, pero cuando vio que no respiraba lo descuartizó para no dejar rastro.

La familia de Daniel Sancho quiere ayudar

La familia de Daniel Sancho, especialmente su padre, el conocido actor Rodolfo Sancho, ha estado siguiendo de cerca el caso. Aunque el pronóstico de Joaquín Campos no es alentador, la esperanza de que el proceso de solicitud de perdón pueda ser exitoso ofrece una luz al final del túnel para la familia Sancho.

El caso de Daniel Sancho ha captado la atención tanto de los medios nacionales como internacionales. La gravedad del crimen, la confesión y las implicaciones legales en un país con un sistema judicial tan severo como el tailandés han generado una gran expectación. La sentencia que se leerá el 29 de agosto será crucial no solo para Sancho, sino también para las relaciones diplomáticas entre España y Tailandia en cuanto a la gestión de ciudadanos extranjeros condenados en el extranjero.

La vida de Daniel en la cárcel

Mientras que la pena de muerte es la sentencia que todo el mundo espera, especialmente en Tailandia, la realidad de su ejecución es otra historia. Según Joaquín Campos, el procedimiento de solicitud de perdón y el tiempo en prisión ofrecen una posible salida para Daniel Sancho, que podría permitirle regresar a España en un futuro no tan lejano.

Es importante tener en cuenta lo que está haciendo Daniel Sancho antes de conocer la decisión del juez. Fuentes cercanas aseguran que está haciendo mucho deporte en la cárcel, aunque su aspecto físico ha dado un giro radical. Antes de viajar a Tailandia lucía una melena rubia y ahora ha tenido que raparse. Es una prueba más que demuestra que está cumpliendo las normas.

Hubo gente que aseguró que Daniel Sancho estaba disfrutando de ciertos privilegios en la prisión de Koh Samui, pero no es cierto. Tiene los mismos horarios que el resto de presos, realiza las mismas actividades dime que obedecer a las mismas órdenes.

Rodolfo Sancho ha viajado a Tailandia en varias ocasiones para interesarse por el estado de su hijo. También se ha especulado mucho con el tipo de relación que tiene con Silvia Bronchalo, madre de Daniel. Llevan mucho tiempo separados y entre ellos no hay una relación fluida.