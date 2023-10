Edwin Arrieta tenía 44 años cuando Daniel Sancho acabó con su vida en Tailandia. Los abogados del joven cocinero insisten en que fue un suceso sin intención, pero la policía tailandesa asegura que lo tenía todo planeado. De hecho hay imágenes de Daniel comprando sierras y bolsas.

El hijo de Rodolfo Sancho denunció la desaparición del doctor y las autoridades en seguida se dieron cuenta de que estaba escondiendo algo. Le dieron confianza para que se descuidase y de un momento a otro dejó al descubierto lo que había pasado. Fue en ese instante, el pasado 7 de agosto, cuando entró en la cárcel de Koh Samui.

La familia de Edwin promete que va a llegar hasta el final del asunto. En Tailandia los asesinatos premeditados están condenados a pena capital, pero el entorno de Arrieta, debido a cuestiones religiosas, no quieren que Daniel acabe así. Sin embargo, aseguran que no van a descansar hasta que la justicia le sentencie a cadena perpetua. En España el caso está teniendo mucha repercusión y cada vez hay más gente que quiere hablar del colombiano.

El mote que le pusieron a Edwin Arrieta

En una de sus declaraciones, Daniel Sancho prometió que Edwin Arrieta le estaba «acosando», por eso el día de su muerte tuvieron una acalorada discusión en el baño del hotel donde se alojaban. El cocinero viajó a Tailandia, concretamente a la isla de Koh Phangan, para asistir a la fiesta de la Moon Party. Supuestamente Edwin se enteró de que estaba allí y siguió sus pasos para tener un encuentro. Se conocieron un año antes a través de las redes sociales y mantenían una relación especial.

El doctor era un rostro bastante conocido en Colombia, pues había triunfado en su profesión y disfrutaba de ciertos privilegios sociales y económicos. Sin embargo, su vida no fue siempre así. Nació y creció en Lorica, en el Caribe colombiano, en el seno de una familia humilde. No obstante, logró entrar en la universidad y no tardó demasiado en demostrar que tenía mucho talento. Gracias a esto amasó una gran fortuna y sus vecinos le apodaron «el conde de Lorica».

Daniel Sancho disfrutó del dinero del doctor

Daniel Sancho mantenía una relación interesada con Edwin. Según su versión, el cirujano le daba dinero porque quería ser su socio y fundar una empresa juntos. Sin embargo, otras fuentes aseguran que Arrieta estaba enamorado de Daniel, tanto que quería mudarse a España y abrir una clínica en Madrid y otra en Barcelona. Es más, hay testigos que defienden que habló con varios abogados para intentar formalizar su relación con el hijo de Rodolfo Sancho y hacerse pareja de hecho.

La vida que llevaba Edwin

La presentadora Sonsoles Ónega ha entrevistado a Viviana, una amiga de Edwin Arrieta que ha confirmado el estilo de vida que llevaba el doctor. Reconoce que a lo largo de su carrera amasó una fortuna que le convirtió en un hombre importante, por eso estaba tan bien relacionado y tenía varias propiedades a su nombre. Su entorno bromeaba, por eso le llamaban «conde». A pesar de sus orígenes humildes, su última etapa la pasó en El Recreo (en Montería), una de las zonas más elegantes y lujosas de Colombia.