El último informe de la defensa de Daniel Sancho: «El cuchillo y la sierra los compró para cocinar»

La defensa de Daniel Sancho sostiene que el chef español compró un cuchillo, una sierra y bolsas de basura con la intención de cocinar y no para descuartizar el cuerpo de Edwin Arrieta. Este último informe al que ha tenido acceso OKDIARIO además denuncia que los tickets de compra que presentaron los investigadores, no coinciden con los productos que compró el joven un día antes de la llegada de la víctima. Tampoco coinciden las bolsas de basura que compró Daniel Sancho con las que encontraron en el basurero con los restos del cirujano colombiano.

El informe pretende amortiguar el principal escollo al que se enfrenta la defensa de Daniel Sancho y rechazar la acusación de premeditación que le atribuye la Policía de Tailandia. Los investigadores creen que Sancho compró todos esos artículos el día antes de la llegada de Edwin para descuartizar su cuerpo, tal y como declaró Sancho cuando lo detuvieron. Cree la defensa, que Sancho exageró su autoinculpación tras prometerle la Policía tailandesa que lo deportaría de inmediato a España.

El cuchillo que compró Daniel Sancho

Respecto al cuchillo que compró Daniel Sancho, y el resto de utensilios también, el despacho Balfagón-Chipirras plantea que Daniel Sancho los compró para cocinar. En el caso del cuchillo, los autores del informe lo acompañan con una fotografía expuesta en las redes de en la que Sancho está cocinando con un cuchillo muy similar al que compró en Tailandia. Además, el español también compró fruta y una tabla de cortar.

Para apoyar su informe, los autores lo acompañan con uno de los diplomas de chef de Sancho que figura en ésta información. Según la defensa del español, Sancho compró los utensilios que se usan habitualmente en la cocina tailandesa que el pretendía desarrollar.

La sierra que requisaron a Daniel Sancho

El informe asegura que la sierra presentada por la Policía fruto del registro el bungaló del crimen no es la misma que compró Daniel Sancho. Basta revisar los tickets, afirman. Tampoco coincide el ticket del cuchillo.

En cualquier caso, la defensa de Sancho explica que el acusado compró otro tipo de sierra habitual en la cocina tailandesa para abrir cocos y otros productos vegetales y no carne. Los criminólogos aportan una serie de fotografías y enlaces donde se podría comprobar el uso culinario que se le da a la sierra en ese país.

Las pruebas contra Daniel Sancho que no encajan

Finalmente, el informe abre la puerta a nuevas apreciaciones que según la defensa de Sancho podrían poner en duda las afirmaciones policiales. Uno de estos indicios hace referencia a las bolsas de basura que compró Daniel Sancho.

La defensa pone el acento en que las bolsas en las que se encontraron los restos de Edwin Arrieta en un basurero con el ticket de compra de los objetos en su interior, no son del mismo color y modelo que las que adquirió Sancho en el supermercado de Kho Phangan el día anterior a la llegada de Edwin Arrieta. Tampoco coinciden los guantes requisados por la Policía con el color y modelo de los guantes que Daniel Sancho compró en el mismo establecimiento, insiste su defensa.

La intención del informe de la defensa de Sancho es intentar minar la acusación de que planeó el crimen para argumentar que Edwin murió de forma accidental durante una pelea con el joven español.