Daniel Sancho: así es su día a día en la prisión de Koh Samui

La investigación del crimen de Edwin Arrieta continúa. Mientras tanto, cada día van saliendo a la luz nuevos datos sobre el mediático caso. El último de ellos, cómo está siendo el día a día de Daniel Sancho en la cárcel de Koh Samoui, veinte días después de su ingreso en prisión.

El director de la cárcel tailandesa de Koh Samui, Watcharapong Boonsaoir, ha hablado en exclusiva con el programa Fiesta, donde ha revelado detalles de cómo es el día a día del hijo de Rodolfo Sancho entre rejas, desde que el pasado 7 de agosto fue encarcelado.

Two Yupa ha ejercido de intérprete, explicando que Daniel Sancho aún se encuentra en la enfermería por motivos de salud. «El médico tiene que comprobar si está en buen estado para estar con el resto de presos», ha comentado el director de la cárcel.

Y añade: «Desde el día que entró en prisión, Daniel Sancho tiene mucho dolor en la espalda, aunque ya ha mejorado algo. Estará en la enfermería hasta que el médico esté seguro de que se encuentra mentalmente bien y de que esté preparado para salir a vivir en la prisión con los demás, hay que prepararle física y mentalmente para enfrentarse a eso».

Desde este centro «intentan enseñar para aceptar la realidad, pero muy poco a poco». Por este motivo, el director de la cárcel añade que: Daniel Sancho «está recibiendo atención psicológica a diario».

En cuanto a cómo se encuentra, el director de Koh Samui asegura que Daniel Sancho «está bien, aquí cuidamos a todos los presos, pero intentamos que se sienta bien porque no tiene a la familia cerca y los presos también necesitan calor».

«Siempre está con los médicos, con las enfermeras, no está solo, se le está ayudando a que se adapte a su nueva situación. No es verdad que Daniel esté llorando todos los días, aunque sí que ha estado unos días triste, pero ya no tan exagerado como estaba al principio, la primera semana fue la peor», ha concluido.