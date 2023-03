Rafa Castaño no tiene su dinero: ¿Qué ha pasado con el bote de Pasapalabra?

Rafa Castaño no tiene su dinero, a pesar de haber ganado más de 2 millones de euros del bote de Pasapalabra se ha quedado sin un euro. Hace unos días nos emocionamos en una noche televisiva que ya ha pasado a la historia. Contra todo pronostico y lejos de lo que nos imaginábamos, Rafa se impuso en el duelo final que dejó a Orestes fuera de combate. Los dos se merecían un bote de 2.272.000 euros, pero solo podía ganar uno. Ha sido Rafa el que se ha llevado el premio y lo ha hecho en un rosco que es histórico.

Rafa ha ganado el bote de Pasapalabra pero no tiene su dinero

Pasapalabra es uno de los programas más vistos de la televisión. Ha conseguido este logro gracias a la llegada de dos concursantes que han roto todos los esquemas. El filologo y estudiante de Filosofía Orestes, se quedó finalmente sin premio, pero el periodista y ganador, Rafa, parece que tampoco ha visto un euro.

A pesar de haber ganado el rosco de infarto que le supuso ingresar más de 2 millones de euros, no tiene dinero en el banco. La realidad es que el programa le ingresará esta cantidad de dinero dentro de unos meses, tal y como él mismo explicó en una entrevista que concedió a ‘El periódico’ hace solo unos días.

El mismo Rafa Castaño dijo: “de momento no puedo comprar nada, porque no me han ingresado nada: lo harán dentro de unos meses. Pero sobre todo quiero vivir la vida con tranquilidad e invertirlo bien”. Rafa tiene la oportunidad de no volver a trabajar nunca más, sino simplemente vivir tranquilo con su familia.

Este hombre tiene una librería en Sevilla y ya ha relatado en más de una ocasión que su pasión son los libros. Ha logrado con ellos hacerse con un premio que será hasta la fecha y durante mucho tiempo el bote más grande de Pasapalabra. Un duelo que le ha dado la posibilidad de vivir bien toda su vida con solo 32 años.

Rafa en la misma entrevista se ha sincerado y ha dicho que: “Es una oportunidad maravillosa para, si quiero trabajar, sea de lo que yo quiero y como quiero. Y, si no, intentaré vivir de la renta y seguir aprendiendo. Se abren tantas opciones… Y cuando pase un poquito esa gran ola, pensar con la cabeza y no con el corazón”.