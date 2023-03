La llamada de teléfono que lo cambió todo e impidió que Orestes se llevara el bote de Pasapalabra

Orestes Barbero es el hombre del momento, pero también podría ser el hombre de momento y tener más de dos millones de euros en su cuenta bancaria. El azar ha querido que no haya sido así. El ganador de esta suculenta cantidad de dinero es Rafa Castaño, su contrincante en ‘Pasapalabra’. España está dividida. Recordemos que ambos se midieron en un duelo histórico. Rafa se proclamó vencedor y hay muchos espectadores que hubieran preferido a Orestes.

La verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz. Orestes no ha podido llevarse el bote de ‘Pasapalabra’ por muchos factores, pero hay uno que destaca sobre el resto. El medio ‘Nueva España’ asegura que Orestes recibió más tarde la llamada de los responsables de ‘Pasapalabra’. También hay otro asunto importante: Rafa intentó concursar en ‘Boom’, pero cuando le llamaron ya estaba en el programa de Roberto Leal. De no ser así hubiera estado en ‘Boom’, no hubiera sido rival de Orestes y este podría haber ganado el premio porque ambos estaban igual de preparados.

Orestes Barbero asegura que sabía todas las respuestas

El histórico bote de ‘Pasapalabra’ era grabado. Los concursantes se pasearon por varios platós de Antena 3 antes del gran momento para dejar claro cómo se sentían. Ambos demostraron que estaban perfectamente preparados para entretener a la audiencia. Orestes estuvo bastante cómodo delante de las cámaras. En una de sus entrevistas, cuando ya se sabía que no había ganado el premio, aseguró que si hubiera respondido él primero al rosco también podría haber ganado.

El concursante fue honesto y dejó claro que, aunque se sabía todas las respuestas, quizá los nervios le hubieran jugado una mala pasada. Pero en un principio sí podría haber ganado los 2.272.000 euros. “No puedo lanzarme el triple de que los supiera la primera vuelta porque a lo mejor allí, in situ, pues habría pasado en el rey godo Égica para deliberar un segundo si era Égica o era Eurico, por ejemplo, que es otro rey godo. Pero lo que es saberlo lo sabía”, explicó.

La llamada que lo cambió todo

Ambos concursantes estaban muy preparados, la diferencia es que uno de ellos recibió antes la llamada de los responsables de ‘Pasapalabra’. Pero hay otro factor importante. El medio ‘Nueva España’ asegura que Rafa Castaño intentó participar en otro concurso llamado ‘Boom’. Los responsables de este último espacio también querían contar con él, pero tardaron un tiempo en contactar y ya era demasiado tarde. El periodista estaba trabajando con Roberto Leal y no pudo aceptar. ¿Qué hubiera pasado si hubiese concursado en ‘Boom’ en vez de en ‘Pasapalabra’? Que Orestes hubiera tenido el camino libre.

Orestes podría continuar su carrera en televisión

Los rumores circulan cada vez con más fuerza. Cada vez son más los medios que aseguran que Rafa va a continuar su carrera en Antena 3. Supuestamente le han ofrecido ser concursante de ‘Tu cara me suena’ porque es un gran amante de la música. Ahora sabemos que no es el único que está en un buen momento. Varios medios aseguran que Orestes también tiene varias ofertas encima de la mesa. Eso sí, Antena 3 todavía no ha confirmado ninguna de las dos teorías.