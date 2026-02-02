Radiadores, aparatos de aire y puertas: todo lo que se ha llevado Isabel Pantoja de Cantora

La salida a subasta de Cantora ha reabierto uno de los capítulos más delicados de la trayectoria personal de Isabel Pantoja. Más allá del valor simbólico del inmueble, el foco se ha desplazado en los últimos días hacia el estado en el que habría quedado la vivienda tras el traslado de buena parte de sus bienes, un proceso que, según distintas informaciones, fue mucho más allá de una mudanza convencional.

Las primeras alarmas saltaron tras la intervención de Luis Pliego en el programa El tiempo justo, donde aseguró que la casa se encontraba «completamente arrasada». Un día después, Antonio Rossi amplió y concretó esa versión con una relación minuciosa de los objetos retirados de la finca, ofreciendo una imagen detallada del alcance real del vaciado llevado a cabo antes de la salida de Cantora al mercado.

Todo lo que se ha llevado Isabel Pantoja

Según han explicado en Telecinco, Isabel Pantoja habría retirado el mobiliario completo de cuatro dormitorios, dos salones, la terraza principal, la cocina y los baños.

A ese traslado de grandes piezas se sumaría una larga lista de elementos estructurales y decorativos. En total, se habrían retirado 79 puertas, junto con sus cortinas y cortineros, además de un lavamanos, varios radiadores, entre quince y veinte lámparas, ocho aparatos de aire acondicionado y hasta 90 cajas con pertenencias diversas. La enumeración dibuja un proceso de vaciado exhaustivo, que afectó tanto a estancias principales como a detalles funcionales del inmueble.

Durante el desmontaje, siempre según el relato ofrecido en televisión, la intención inicial habría sido aún más ambiciosa. Rossi relató que la artista quiso incluso arrancar las bisagras de los marcos de las puertas, una iniciativa que finalmente no se llevó a cabo al ser expresamente prohibida.

¿Cuánto dinero se ha gastado?

El traslado de tal volumen de bienes no sólo tuvo consecuencias visibles en el estado de la finca, sino también un impacto económico significativo. De acuerdo con la información aportada, Isabel Pantoja habría tenido que asumir un gasto aproximado de 3.000 euros únicamente para el embalaje de todos estos objetos, una cifra que da cuenta de la magnitud logística de la operación.

Lejos de tratarse de un movimiento improvisado, el proceso habría requerido planificación, recursos humanos especializados y una infraestructura adecuada para el transporte y almacenamiento posterior de los enseres. Todo ello refuerza la idea de que el vaciado de Cantora fue concebido como una operación integral, no como un traslado puntual motivado por una mudanza inmediata.

Respecto al paradero actual de los bienes retirados, Antonio Rossi aseguró que todo el material se encuentra almacenado en un trastero situado en Sevilla. Según sus fuentes, el coste de ese espacio estaría siendo asumido en la actualidad y en él no solo se guardarían objetos procedentes de Cantora, sino también pertenencias de otras viviendas anteriores de la artista.

Este dato añade una nueva dimensión al relato, al situar el traslado dentro de una reorganización más amplia del patrimonio material de Isabel Pantoja, que habría ido concentrando en un mismo lugar los enseres acumulados a lo largo de distintas etapas residenciales. El trastero funcionaría así como un punto intermedio, a la espera de una decisión definitiva sobre el destino de esos bienes.

Isabel Pantoja está en Canarias

Mientras la finca afronta su proceso de subasta, la vida de Isabel Pantoja ha tomado un rumbo distinto. El programa Fiesta localizó recientemente a la cantante y a su hermano Agustín en Gran Canaria, donde ambos han establecido su nueva residencia, concretamente en el sur de la isla.

Hasta allí se desplazó la reportera Arabella Otero junto a su cámara para captar, en exclusiva, las primeras imágenes de la tonadillera desde su nuevo hogar tras haber abandonado Cantora. Las imágenes, emitidas por Telecinco, muestran a la artista entrando y saliendo de la vivienda, vestida con ropa cómoda, un café en la mano y sus habituales gafas de sol, en una estampa alejada de los focos que durante años rodearon su vida en la finca gaditana.

Según lo contado en el programa, la nueva residencia de Isabel Pantoja es un chalé de aproximadamente 2.000 metros cuadrados. Se trata de una propiedad amplia, que refuerza la idea de un cambio de escenario sin renunciar a la privacidad ni a determinadas comodidades, aunque en un contexto geográfico y vital claramente distinto al que representó Cantora durante décadas.

En las imágenes también aparece su hermano Agustín, cuya apariencia no pasó desapercibida para el equipo del programa. Desde Fiesta se señaló que se encuentra visiblemente más delgado, una impresión que la propia reportera corroboró al afirmar que lo había notado «muy desmejorado». Un apunte que, sin entrar en valoraciones médicas, añade un matiz humano a esta nueva etapa compartida por ambos.