Quiénes son las hijastras de Carlos Herrera y su protagonismo en el día más especial del periodista

Carlos Herrera y Pepa Gea se han casado en secreto en Nueva York. Comenzaron su relación en el año 2019, y desde el inicio ambos decidieron vivirla con la máxima discreción. De hecho, no fue hasta el verano de 2022 cuando confirmaron que estaban enamorados.

«Comparto gustosamente con vosotros esta instantánea. 5 diciembre. Nueva York. Gracias por vuestro afecto e interés», escribía el locutor de radio junto a una foto de ambos el día de la boda. La noticia ha causado un gran revuelo a nivel mediático.

En cuanto a los planes de la pareja ahora que se han unido en matrimonio, no se sabe nada. Ambos residen en lugares distintos: Carlos vive en Sevilla, mientras que ella tiene su domicilio en Madrid.

Durante estos años, viajaban con frecuencia para verse. Ahora no se sabe si alguno de los dos cambiará de ciudad para dar el paso de vivir juntos. Lo que sí se ha conocido es que, a pesar de celebrar la boda a miles de kilómetros de España, Carlos y Pepa han brindado por su boda con los amigos y familiares más cercanos.

Carlos Herrera tiene dos hijos fruto de su anterior matrimonio. Alberto Herrero sustituyó a su padre durante sus vacaciones en ‘Herrera en COPE’ en el verano de 2021, dispuesto a seguir los pasos de su progenitor en la radio. Estudió Administración y Dirección de Empresas y Marketing y fundó una agencia de publicidad.

Rocío Crusset vive desde hace tiempo en Nueva York. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y hace unos meses presentó Crusset, su primera colección de joyas «inspirada en obras de arte». Es una de las influencers más prometedoras del momento.

Hace unos años, Carlos Herrera le dedicó unas bonitas palabras con motivo del Día del Padre: «Por si no lo sabes, aunque sé que debería hacerlo más y no suelo decírtelo, eres mi vida. Ahora la baba se me cae al hablar de ti y no admiro a nadie con más orgullo. Cuento los días para verte, estar contigo en Sevilla y disfrutar de la feria, porque no la disfruto con nadie como contigo. Te quiero mucho».

Por su parte, Pepa Gea tiene dos hijas más jóvenes, todavía estudiantes universitarias. Paula está estudiando Comunicación Digital, Publicidad y Marketing con doble grado internacional en el CEU y Sofía está en segundo de Periodismo en la Complutense.