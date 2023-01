Jennifer Lopez comparte algunos secretos de su boda con Ben Affleck

Jennifer López se encuentra en una de las épocas más felices de su vida. La segunda oportunidad con Ben Affleck 20 años después su ruptura, ha devuelto la ilusión a la artista y empresaria neoyorkina, que no puede ocultar su felicidad desde que se ha casado con el actor.

Durante su última entrevista con Jimmy Kimmel, la artista estadounidense ha recordado que llegó a pensar que su enlace no se celebraría, debido a que le entraron las dudas por los fantasmas del pasado: «No sé si la gente lo sabe, pero se suponía que íbamos a habernos casado hace 20 años. Y, como entonces todo se vino abajo, esta vez tenía un poco de estrés postraumático», recordó en el programa.

No obstante, fue Ben Affleck el que organizó un enlace sorpresa en Las Vegas. «Él fue quién planeó todos los detalles del viaje y del enlace, solo me pidió que estuviera lista», relató Jennifer Lopez durante su entrevista en el programa de televisión estadounidense.

Cabe recordar que hace unas semanas, ella misma recordó en una entrevista con Zane Lowe que su nuevo disco, This is me… Now, es un álbum muy especial para ella, pues está vinculado a su relación con Ben Affleck, debido a que trata sobre cómo vivió la ruptura con el actor hace dos décadas.

El nuevo álbum de Jennifer Lopez es un guiño a su disco This is me… Then, publicado en el año 2002. Tras este disco, en el año 2004 la pareja rompió su relación y canceló su boda, un momento muy duro para la artista, del que le llevó mucho recomponerse.

«Fue muy doloroso romper», recordó durante la entrevista: «Una vez que cancelamos la boda hace 20 años, fue la angustia más grande de mi vida y, sinceramente, sentí que me iba a morir».