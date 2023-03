¿Quién es quién en ‘las queridas’? Así es el círculo más íntimo de Georgina Rodríguez

El círculo más íntimo de Georgina Rodríguez ha salido a la luz gracias a la segunda temporada de su reality de Netflix ‘Soy Georgina’. En él vemos el día a día de una mujer que no tiene ningún complejo de mostrarse tal y como quiere ser. No duda en difundir una imagen familiar y cercana que dista mucho de la que vemos en los posados o en los actos en los que participa. La pandilla de ‘las queridas’ la forman los mejores amigos y amigas de Georgina Rodríguez, este es su círculo más íntimo.

Así es el círculo más íntimo de Georgina Rodríguez ‘las queridas’

Elena Pina es la mano derecha de Georgina, la ayuda en todo y la acompaña en sus desplazamientos. Es con ella con quien organiza su agenda y planea la lista de proyectos pendientes, incluidas las presentaciones o las campañas publicitarías en las que la modelo participa. Elena no se queda atrás y es la primera de comentar las publicaciones de Georgina.

Iván García es uno de los mejores amigos de Rodríguez, periodista de profesión se conocieron en una tienda de Massimo Dutti en la que ambos trabajaban. La humildad de la mujer de Cristiano Ronaldo la vemos cuando sigue siendo la amiga fiel de unos amigos que conoció cuando era una dependienta de una tienda de ropa.

Sofía Mezquida forma parte del círculo de amigos más íntimo de Georgina Rodríguez. Esta mujer no duda en lanzarle más de un piropo por redes sociales, admirando el papel de la modelo en una maternidad que no es nada fácil. Es madre de familia numerosa y no duda en querer ampliar la familia para que llegue más amor a su vida.

Ivana es la hermana de Georgina y uno de sus pilares, su familia se divide al tener a un padre en Argentina y a una madre en España. Pese a todos los dramas familiares, Ivana siempre ha estado al lado de la modelo y en estos momentos forma parte de ‘las queridas’ donde tiene un papel principal.

Mamen Morales es amiga de Georgina desde hace años, la define como una persona muy normal, más allá de la imagen que vemos en la televisión. Una prueba de su buen rollo es que pese a tener dinero de sobra, no ha dejado nunca a sus amigas, sigue siendo la misma que conocieron cuando era dependienta.